ج ي كومەگىمەن جازىلعان ماقالا سانى ادام جازعان ماقالادان اسىپ ءتۇستى
استانا. قازاقپارات - Graphite كومپانياسىنىڭ زەرتتەۋىنە سايكەس، ج ي كومەگىمەن جازىلعان ماقالالار سانى جەلىدە جاريالانعان ادام جازعان ماقالالار سانىنان اسىپ ءتۇستى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
2022-جىلدىڭ قاراشاسىندا ChatGPT ىسكە قوسىلعاننان بەرى كوپتەگەن كومپانيالار ءوز پلاتفورمالارىنا - Google Search، الەۋمەتتىك مەديا جانە جارنامالىق ناۋقاندارعا ترافيكتى تارتۋ ءۇشىن ChatGPT ،Claude جانە Gemini سياقتى نەگىزگى ءتىل ۇلگىلەرى ارقىلى جاسالعان كونتەنتتى بەلسەندى تۇردە قولداندى. بۇل ماقالا ءۇشىن جۇزدەگەن دوللار تولەنەتىن ادام قولىمەن جاسالاتىن ءداستۇرلى كونتەنت جاساۋدىڭ ۇنەمدى بالاما نۇسقاسىنا اينالدى.
كوپ جاعدايلاردا ج ي ارقىلى جاسالعان كونتەنت ادام جازعان ماتىننەن ەش كەم ەمەس، كەيدە ودان دا ارتىق. ءتىپتى كەيدە ماتەريالدى ج ي جاساعانىن انىقتاۋ قيىن. زەرتتەۋ 2024-جىلدىڭ قاراشاسىندا عالامتوردا جاريالانعان ج ي ارقىلى جاسالعان ماقالالار سانى ادامدار جازعان ماقالالاردان اسىپ تۇسكەنىن كورسەتتى. 2022-جىلدىڭ قاراشاسىندا ChatGPT ىسكە قوسىلعاننان بەرى ج ي ارقىلى جاسالعان ماقالالار سانىنىڭ ايتارلىقتاي ءوسۋى بايقالدى. 12 اي ىشىندە مۇنداي ماقالالار بارلىق جاريالانىمداردىڭ جارتىسىنا جۋىعىن (%39) قۇرادى.
ChatGPT ىسكە قوسىلعاننان كەيىن ج ي ارقىلى جاسالعان ماقالالار سانى كۇرت وسكەنىمەن، بۇل ءۇردىستىڭ جالعاسۋىنىڭ بەلگىسى جوق. سوڭعى 12 ايدا ج ي - مەن گەنەراتسيالانعان كونتەنت ۇلەسى سالىستىرمالى تۇردە تۇراقتى بولىپ قالدى. بۇل ىزدەۋ جۇيەلەرىندەگى وسىنداي ج ي گەنەراتسيالانعان ماقالالاردىڭ تومەن ونىمدىلىگىنە بايلانىستى دەپ سانالادى، بۇل بىرنەشە زەرتتەۋلەرمەن راستالعان.
ج ي ارقىلى گەنەراتسيالانعان كونتەنتتىڭ تارالۋى تۋرالى سەنىمدى قورىتىندى جاساۋ ءۇشىن ءدال انىقتاۋ الگوريتمدەرى قاجەت. قازىرگى ۋاقىتتا مۇنداي الگوريتمدەردىڭ دالدىگى تۋرالى ايتارلىقتاي پىكىرتالاستار بار، كوپتەگەن ادامدار ج ي- مەن جاسالعان ءماتىندى انىقتاۋ مۇمكىن ەمەس دەپ سانايدى.
ەگەر ونىڭ مازمۇنىنىڭ %50 دان استامى ج ي- مەن جاسالعان دەپ انىقتالسا، ماقالا ج ي ارقىلى گەنەراتسيالانعان بولىپ سانالادى؛ ايتپەسە ادام جازعان دەپ سانالادى.
جالعان تەرىس كورسەتكىشتى باعالاۋ ءۇشىن GPT-4o كومەگىمەن Graphite جوبالارىنان ءارتۇرلى تاقىرىپتار بويىنشا 6009 ماقالا جاسالدى.
جۇيە تالابى جارگوندار مەن ەسكەرتۋلەرسىز بەرىلگەن ۇزىندىقتاعى انىق، كاسىبي جانە اقپاراتتىق ماتىندەردى تالاپ ەتتى.
Surfer دەتەكتورى وسى ماقالالاردىڭ %99,4 ج ي گەنەراتسيالاعان دەپ انىقتادى، جالعان تەرىس كورسەتكىشى %0,6.
زەرتتەۋشىلەردىڭ پىكىرىنشە، ج ي ۇلگىلەرى جاقسارا بەرەدى جانە ولاردى انىقتاۋ قيىنداي تۇسەدى.
بەس جىلدان كەيىن جاساندى ينتەللەكت %90 عا جۋىق تاپسىرمالاردى ادامداردان دا جاقسى ورىندايتىن بولادى - وسىنداي پىكىردى Sinovation Ventures كومپانياسىنىڭ باس ديرەكتورى كاي-فۋ لي Digital Bridge 2025 پانەلدىك سەسسياسىندا ايتقان ەدى.
اۆتور ەركەجان سماعۇلوۆا