ج ي جانە كىتاپ: وقۋشىلاردى وقۋعا باۋلۋدىڭ جاڭا تاسىلدەرى
استانا. KAZINFORM - جازعى دەمالىس - وقۋشىلار ءۇشىن تەك دەمالۋ عانا ەمەس، وزدىگىنەن ءبىلىم الۋعا جول اشاتىن كەزەڭ. وسى ورايدا، قازاقستاندا بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر اراسىندا وقىرمان مادەنيەتىن دامىتۋعا باعىتتالعان باستامالار جۇيەلى تۇردە جالعاسىپ كەلەدى.
بيىل وقۋشىلارعا قانداي جوبالار، ۇسىنىستار جانە سيفرلىق قۇرالدار قولجەتىمدى بولاتىنى جونىندە Kazinform اگەنتتىگى ءتىلشىسىنىڭ ماتەريالىنان وقي الاسىز.
جازعى وقىرمان كلۋبتارى مەن كىتاپ مارافوندارى
وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، جازعى كانيكۋل كەزەڭىندە وقۋشىلاردى ءوز بەتىنشە كىتاپ وقۋعا تارتۋعا ەرەكشە كوڭىل بولىنەدى.
مەكتەپتەردە، كىتاپحانالاردا جانە مەكتەپ جانىنداعى لاگەرلەردە جازعى وقىرمان كلۋبتارى، كىتاپ كورمەلەرى، مانەرلەپ وقۋ بايقاۋلارى، تاقىرىپتىق وقۋلار مەن شىعارماشىلىق كەزدەسۋلەر ۇيىمداستىرۋ جوسپارلانعان. ءىس- شارالار وقۋشىلاردىڭ جاس ەرەكشەلىگى مەن قىزىعۋشىلىعىنا قاراي وتكىزىلەدى.
سونىمەن قاتار جاز بويى رەسپۋبليكالىق اكسيالار، وقىرمان مارافوندارى، ونلاين-چەللەندجدەر، ەسسە جانە شىعارماشىلىق جۇمىستار بايقاۋلارى وتپەك. ايماقتاردا كىتاپ وقۋعا ارنالعان بەلگىلى ءبىر تاقىرىپتاعى جازبالار مەن بەينەروليكتەر دە جاريالانىپ وتىرادى.
وقۋشىلارعا قانداي كىتاپتار ۇسىنىلادى
جازعى وقۋ ءۇشىن رەسپۋبليكالىق عىلىمي- پەداگوگيكالىق كىتاپحانا «جازعى وقىرمان الەمى» اتتى گايدبۋك ازىرلەدى. وندا كانيكۋل كەزىندە وقۋعا ۇسىنىلاتىن ادەبيەتتەر ءتىزىمى قازاق جانە ورىس تىلدەرىندە بەرىلگەن.
كىتاپتار جاس ەرەكشەلىگىنە قاراي بولىنگەن. 1- 4-سىنىپ وقۋشىلارىنا ەرتەگىلەر، دوستىق، وتباسى جانە تابيعات تۋرالى اڭگىمەلەر ۇسىنىلادى. 5- 9-سىنىپ وقۋشىلارى وتاندىق جانە الەم ادەبيەتىنىڭ شىعارمالارى، شىتىرمان وقيعالار مەن تاريحي پروزالار، سونداي-اق عىلىمي- كوپشىلىك باعىتىنداعى كىتاپتارمەن قامتىلادى. ال جوعارى سىنىپ بالالارىنا قازاق جانە الەم كلاسسيكاسى، زاماناۋي ادەبيەت، پۋبليتسيستيكا، ءومىرباياندار، سونداي-اق ءوزىن-ءوزى دامىتۋ، كوشباسشىلىق جانە كاسىبي باعدارعا ارنالعان كىتاپتار ۇسىنىلماق.
سونىمەن بىرگە وقۋشىلارعا ءوز قىزىعۋشىلىقتارىنا ساي كىتاپتى ەركىن تاڭداۋعا مۇمكىندىك بەرىلگەن.
مينيستر قانداي كىتاپتاردى ۇسىنادى
بۇعان دەيىن قازاقستاننىڭ عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك وقۋشىلار مەن جاستارعا ءىلياس ەسەنبەرليننىڭ «التىن وردا» تريلوگياسىن وقۋعا كەڭەس بەرگەن بولاتىن.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، بۇگىندە التىن وردا تاريحىنا دەگەن قىزىعۋشىلىق قازاقستاندا دا، شەتەلدە دە ارتىپ كەلەدى. ول بۇل تريلوگياعا تاريحي وقيعالار مەن كەيىپكەرلەردىڭ كوپتىگىنە بايلانىستى «قازاقستاندىق «تاقتار ويىنى» دەپ باعا بەرگەن.
كوركەم ادەبيەتتەن بولەك مينيستر گەنري كيسسيندجەر، ەريك شميدت جانە كرەيگ ماندي بىرلەسىپ جازعان «گەنەزيس: جاساندى ينتەللەكت، ءۇمىت جانە ادامزاتتىڭ جانى» كىتابىن دا وقۋعا ۇسىندى.
- بۇل جاساندى ينتەللەكتىنى تەك تەحنولوگيا رەتىندە ەمەس، گەوساياسي، ەكونوميكالىق، الەۋمەتتىك، مادەني جانە يدەولوگيالىق فاكتور رەتىندە تەرەڭ قاراستىراتىن وتە مازمۇندى ەڭبەك، - دەدى ول.
جاساندى ينتەللەكت باقىلاۋىنداعى وقۋ
وقىرمان مادەنيەتىن دامىتۋداعى ماڭىزدى قۇرالداردىڭ ءبىرى- «وقىرمان» اقپاراتتىق جۇيەسى. بۇل پلاتفورما oqyrman.kitaphana.edu.kz سايتىندا قولجەتىمدى. وندا وقۋشىلار ەلەكتروندى كىتاپ وقىپ، پىكىر قالدىرىپ، ەسسە جاريالاپ، ءوز وقۋ بەلسەندىلىگىن باقىلاي الادى.
وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ەسسەلەردى باعالاۋ جانە وقىرماندار رەيتينگىن قالىپتاستىرۋ جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىنىڭ كومەگىمەن جۇزەگە اسىرىلادى. جۇيە پايدالانۋشىلاردىڭ جازبالارى مەن بەلسەندىلىگىن تالدايدى.
سونداي-اق وقۋشىلارعا Digital Library سيفرلىق كىتاپحاناسى ارقىلى ەلەكتروندى كىتاپتار، وقۋ جانە كوركەم ادەبيەتتەر قولجەتىمدى.
الەۋمەتتىك جەلىدەگى پىكىرلەر جانە وتباسىلىق وقۋ
جازعى ناۋقان اياسىندا وقۋشىلارعا وقىعان كىتاپتارى جونىندە الەۋمەتتىك جەلىلەردە #جازعى وقىرمان جانە #لەتنييچيتاتەل2026 حەشتەگتەرىمەن جازبا جاريالاۋ ۇسىنىلادى.
سونىمەن قاتار گايدبۋكتا وقىرمان كۇندەلىگىن جۇرگىزۋ، وتباسىلىق كىتاپ وقۋ ءداستۇرىن قالىپتاستىرۋ، كىتاپ تالقىلاۋلارىن ۇيىمداستىرۋ، ادەبي ۆيكتورينالار مەن شىعارماشىلىق جوبالار ۇيىمداستىرۋ ۇسىنىلادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بيىل مامىر ايىندا مەملەكەت باسشىسى «وقيتىن ۇلت» مادەنيەتىن دامىتۋ جانە وقۋ مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋ جونىندەگى جارلىققا قول قويعان بولاتىن.
ايتا كەتەيىك، مينيسترلىك مەكتەپتەگى ساباق بارىسىندا سمارتفوندى پايدالانۋعا قاتىستى ناقتى نورماتيۆتى ەنگىزەتىن بولادى.