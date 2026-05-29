ج ي- ءدى بىرلەسىپ دامىتۋ ە ا ە و- نىڭ تەحنولوگيالىق پروگرەسىنە قۋاتتى سەرپىن بەرەدى - سادىر جاپاروۆ
استانا. KAZINFORM - قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى سادىر جاپاروۆ جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەستىڭ كەڭەيتىلگەن قۇرامداعى وتىرىسىندا وداق اياسىنداعى قاتىناستاردى سيفرلاندىرۋ باستامالارىن بىشكەكتىڭ دە قولدايتىنىن ايتتى.
- ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداقتىڭ ورتاق نارىق كەڭىستىگىنە اينالۋعا عانا ەمەس، تەحنولوگيالىق سەرىكتەستىك پەن بىرلەسكەن يننوۆاتسيالاردىڭ پلاتفورماسى بولۋعا، جاڭا ءوسىم قالىپتاستىرۋعا الەۋەتى جەتكىلىكتى ەكەنىنە سەنىمدىمىن. جاساندى ينتەللەكتىنى بىرلەسىپ دامىتۋ وداقتىڭ تەحنولوگيالىق قادامىنا قۋاتتى سەرپىن بەرەتىنىنە سەنىم بىلدىرەمىز، - دەگەن سادىر جاپاروۆ وداق ەلدەرى ازيا مەن افريكانىڭ بىرنەشە مەملەكەتىمەن تىكەلەي ساۋدا نارىعىن تۇزە العانىن ەسكە سالدى.
سونداي-اق، ول وداق نارىعىن ليبەرالداندىرۋ ىشكى وندىرۋشىلەردى وسالدىققا تاپ كەلتىرمەۋ كەرەك دەگەن وي ايتتى.
- الەمدىك تاجىريبە ايقىن كورسەتكەن. ءوندىرىس بازاسىن بىرگە نىعايتپاستان نارىقتاردى اشۋ ونەركاسىپ الەۋەتىن جوعالتۋعا اكەلەدى. قازىر بىزدە ونەركاسىپ سالاسىنداعى كووپەراتسيالىق جوبالاردا پايىزدىق مولشەرلەمەلەردى سۋبسيديالاۋ قۇرالى بار. بۇل تەتىك اگروونەركاسىپ كەشەنىنە دە ەنگىزىلەدى. الايدا ەاەو اياسىنداعى كووپەراتسيا ءىرى بيزنەستىڭ الاڭى بولىپ قالىپ وتىر. شاعىن جانە ورتا بيزنەس وداقتىڭ ءىرى كاسىپورىندارىنىڭ جەتكىزىلىم تىزبەگىنە كىرە الماي وتىر. ەكونوميكاسى وسال ەلدىڭ اۋماعىندا ءوندىرىستى جەرگىلىكتەندىرۋ جوبالار ءىس جۇزىندە ءجۇرىپ جاتقان جوق. جىل اياعىنا كوميسسيا بىرلەسكەن وندىرىستىك قۋاتتاردى ەكونوميكاسى وسال ەلدەردىڭ اۋماعىندا جەرگىلىكتەندىرۋگە ىنتالاندىراتىن تەتىكتەر ۇسىنادى دەپ ۇمىتتەنەمىز، - دەدى قىرعىز رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى.
ايتا كەتەيىك، استانا قالاسىندا قازاقستان ءتوراعالىعى اياسىندا جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەستىڭ ەكى كۇندىك وتىرىسى ءوتىپ جاتىر.