ج ي باعىتىندا 10 ميلليارد تەڭگەگە 62 جوبا ىسكە اسىرىلىپ جاتىر - مينيستر
استانا. KAZINFORM - قازىر جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى زەرتتەۋلەرگە 500 گە جۋىق عالىم جۇمىلدىرىلدى. بۇل تۋرالى ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك ءمالىم ەتتى.
- ۇكىمەت جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋعا باعىتتالعان عىلىمي زەرتتەۋلەردى جۇيەلى تۇردە قولداپ كەلەدى. قارجىلاندىرۋ ماقساتتى جانە گرانتتىق باعدارلامالار ارقىلى جۇزەگە اسۋدا. قازىرگى ۋاقىتتا جاساندى ينتەللەكت باعىتى بويىنشا جالپى قۇنى 9,7 ميلليارد تەڭگەنى قۇرايتىن 62 جوبا ىسكە اسىرىلىپ جاتىر. نەگىزگى ورىنداۋشىلار قاتارىندا ءال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى، ل. ن. گۋميليەۆ اتىنداعى ەۋرازيا ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتى، اقپاراتتىق جانە ەسەپتەۋىش تەحنولوگيالار ينستيتۋتى، Astana IT University جانە باسقا دا ۋنيۆەرسيتەتتەر مەن عىلىمي-زەرتتەۋ ۇيىمدارى بار. ماڭىزدىسى - 26 جوبانى 40 جاسقا دەيىنگى جاس عالىمدار جۇزەگە اسىرۋدا. بۇل جاڭا بۋىن زەرتتەۋشىلەرىنىڭ بەلسەندىلىگىن كورسەتەدى. جوبالار عىلىمنىڭ جەتى باسىم باعىتىن قامتيدى. سونىڭ ىشىندە جاساندى ينتەللەكت زەرتتەۋلەرى نەگىزىنەن وزىق ءوندىرىس، سيفرلىق تەحنولوگيالار جانە عارىش سالاسىنا شوعىرلانعان، - دەدى س. نۇربەك ماجىلىستەگى پارلامەنتتىك تىڭداۋ كەزىندە.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىر جاساندى ينتەللەكت سالاسىندا 11 ءوڭىردىڭ 27 ۋنيۆەرسيتەتى مەن 6 عىلىمي ينستيتۋتى بەلسەندى جۇمىس ىستەپ جاتىر. زەرتتەۋلەرگە بارلىعى 479 عالىم تارتىلعان.
- جوبالار مەديتسينا، اۋىل شارۋاشىلىعى، روبوتوتەحنيكا، كولىك ينفراقۇرىلىمى سياقتى ءتۇرلى سالالاردى قامتيدى، - دەدى ۆەدومستۆو باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، ءماجىلىس ءتوراعاسى ەرلان قوشانوۆ جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋعا ارنالعان پارلامەنتتىك تىڭداۋدا ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى ج ي قىزمەتىن زاڭمەن رەتتەۋ قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى.