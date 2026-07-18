ج ي، 15 ميلليارد دوللارلىق كەلىسىمدەر جانە جۇرگىزۋشىسىز كولىكتەر: الەمدىك ب ا ق توقايەۆتىڭ شاڭحايعا ساپارى تۋرالى نە جازدى؟
قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ شاڭحايعا ساپارى اياقتالدى. مەملەكەت باسشىسى جاساندى ينتەللەكت جونىندەگى دۇنيەجۇزىلىك كونفەرەنتسياعا قاتىسىپ، ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزدى.
ساپار مەن قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتار تۋرالى ەۋروپا، ازيا، ا ق ش، رەسەي جانە تمد ەلدەرىنىڭ كەمىندە 42 بۇقارالىق اقپارات قۇرالى جازدى.
Reuters: قازاقستان جي سالاسىنداعى ەكى باستاماعا قاتار قوسىلعان جالعىز ەل
Reuters اگەنتتىگى شاڭحايدا وتكەن جاساندى ينتەللەكت جونىندەگى دۇنيەجۇزىلىك كونفەرەنتسيا تۋرالى ەكى كەڭ كولەمدى ساراپتامالىق ماتەريال جاريالادى. وندا قازاقستان ا ق ش- تىڭ AI Opportunity Statement باستاماسىنا دا، قىتاي قۇرعان جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق جونىندەگى دۇنيەجۇزىلىك ۇيىمعا دا ءبىر مەزگىلدە قوسىلعان جالعىز مەملەكەت ەكەنى اتاپ وتىلگەن.
سونداي-اق قاسىم-جومارت توقايەۆ ب ۇ ۇ باس حاتشىسى انتونيۋ گۋتەرريشپەن جانە تايلاند پرەمەر-ءمينيسترى انۋتين چانۆيراكۋنمەن بىرگە كونفەرەنتسيانىڭ نەگىزگى شەتەلدىك قاتىسۋشىلارىنىڭ ءبىرى رەتىندە اتالدى.
Financial Times: قىتاي قازاقستانمەن ج ي تەحنولوگيالارىن بولىسۋگە دايىن
Financial Times باسىلىمىنىڭ جازۋىنشا، شي جينپيڭ قاسىم-جومارت توقايەۆپەن كەزدەسۋ بارىسىندا قىتايدىڭ قازاقستاننىڭ سيفرلىق ترانسفورماتسياسىن قولداۋ ءۇشىن سيفرلىق ەكونوميكا مەن جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن بولىسۋگە دايىن ەكەنىن مالىمدەگەن.
باسىلىم سونداي-اق 3 -عا جۋىق مەملەكەت قوسىلعان جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق جونىندەگى دۇنيەجۇزىلىك ۇيىمنىڭ قۇرىلعانىن حابارلادى.
Euronews: قازاقستان مەن قىتاي 13 ميلليارد دوللاردان استام كەلىسىمگە قول قويدى
Euronews قازاقستان مەن قىتاي اراسىندا جالپى قۇنى 13 ميلليارد دوللاردان (11,4 ميلليارد ەۋرودان) اساتىن 70تە ن استام كوممەرتسيالىق كەلىسىمگە قول قويىلعانىن حابارلادى.
ولاردىڭ قاتارىندا:
ورتالىق ازياداعى العاشقى اككۋمۋلياتور شىعاراتىن زاۋىتتى CATL كومپانياسىمەن بىرلەسىپ سالۋ؛
الماتى وبلىسىندا سورعى-اككۋمۋلياتسيالىق ەلەكتر ستانتسياسىن سالۋ؛
قۇرىق پورتىندا كوپفۋنكتسيالى تەرمينال سالۋ جوبالارى بار.
سونىمەن قاتار ەكى ەل اراسىنداعى تاۋار اينالىمىنىڭ 49 ميلليارد دوللارعا جەتكەنى جانە قىتايدىڭ قازاقستانعا سالعان ينۆەستيتسياسى 30 ميلليارد دوللاردان اسقانى ايتىلعان.
باسىلىم Smart Cargo پلاتفورماسىنىڭ، الاتاۋ قالاسىنىڭ دامۋى جانە 2027-2030 -جىلدارعا ارنالعان ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتىڭ جول كارتاسى تۋرالى دا جازدى.
Italian.people: قازاقستان مەن قىتاي ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتەدى
يتاليالىق Italian.people باسىلىمى توقايەۆ پەن شي جينپيڭ شاڭحايداعى كەلىسسوزدەرى تۋرالى حابارلاپ، ەكى ەلدىڭ ساۋدا، ەلەكتروندىق كوممەرتسيا، ەنەرگەتيكا، پايدالى قازبالاردى ءوندىرۋ جانە كولىك سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كۇشەيتۋگە نيەتتى ەكەنىن جازدى.
سونداي-اق تىكەلەي اۋە رەيستەرىنىڭ سانىن كوبەيتۋ جوسپارلانىپ وتىرعانى ايتىلدى.
NHK: قىتاي ج ي سالاسىندا كوشباسشىلىققا ۇمتىلۋدا
جاپونيانىڭ NHK تەلەارناسى جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق جونىندەگى دۇنيەجۇزىلىك ۇيىمدى قۇرۋ تۋرالى كەلىسىمگە قازاقستاندى قوسا العاندا 29 مەملەكەت قول قويعانىن حابارلادى. ۇيىمنىڭ شتاب-پاتەرى شانحايدا ورنالاسادى.
ارنانىڭ مالىمەتىنشە، قىتاي حالىقارالىق قاۋىمداستىقتى ج ي- ءدى دامىتۋ مەن ونى پايدالانۋ قاعيدالارىن قالىپتاستىرۋ ءۇشىن بىرىكتىرۋدى كوزدەيدى.
Anadolu: قازاقستان ج ي ارقىلى بەيبىتشىلىكتى نىعايتۋعا دايىن
تۇركيانىڭ Anadolu اگەنتتىگى توقايەۆتىڭ كونفەرەنسياداعى ءسوزىن كەڭىنەن جاريالادى.
پرەزيدەنت:
استانادا جي سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىق جونىندەگى دۇنيەجۇزىلىك ۇيىمنىڭ العاشقى وتىرىسىن وتكىزۋدى؛
قازاقستاندا ۇيىمنىڭ ورتالىق ازياعا ارنالعان وڭىرلىك وكىلدىگىن اشۋدى؛
«قازاقستان - قىتاي تسيفرلىق كوپىرى» باستاماسىن ىسكە قوسۋدى ۇسىندى.
سونىمەن قاتار:
ج ي- ءدى رەتتەۋ، ستاندارتتار مەن ەتيكا ماسەلەلەرى بويىنشا حالىقارالىق ساراپتامالىق الاڭ قۇرۋ؛
جاڭا ۇيىم اياسىندا مەكتەپتەر، زەرتتەۋ ورتالىقتارى جانە اكادەميالىق سەرىكتەستىكتەر جەلىسىن قالىپتاستىرۋ؛
الماتىدا ب ۇ ۇ ەسكاتو جانىنان ازيا-تىنىق مۇحيتى تسيفرلىق شەشىمدەر ورتالىعىن اشۋ؛
كەلەسى جىلدى قازاقستان مەن قىتايدىڭ ج ي سالاسىنداعى بىرلەسكەن باستامالارى جىلى دەپ جاريالاۋ جوسپارلارى ايتىلدى.
Baird Maritime: قۇرىق پورتىندا مۋلتيمودالدى حاب سالىنادى
اۆستراليالىق Baird Maritime باسىلىمى قىتايلىق Guoyou Materials Industry Group كومپانياسىنىڭ قۇرىق پورتىندا مۋلتيمودالدى كولىك كەشەنىن سالاتىنىن حابارلادى.
جوبا ەۋروپا، ورتالىق ازيا جانە ازيانىڭ باسقا وڭىرلەرى اراسىنداعى كولىك باعىتتارىن بايلانىستىرادى.
العاشقى كەزەڭ اياقتالعاننان كەيىن كەشەننىڭ وتكىزۋ قابىلەتى جىلىنا 15 ميلليون توننا جۇككە جەتەدى. بۇل قازاقستاننىڭ ەكسپورتتىق جانە ترانزيتتىك الەۋەتىن ارتتىرىپ، قۇرىق پورتىنىڭ ترانسكاسپي حالىقارالىق كولىك دالىزىندەگى ماڭىزىن كۇشەيتەدى.
قىتاي ب ا ق نە جازدى؟
China Daily س شي جينپيڭ قازاقستانمەن ستراتەگيالىق ىقپالداستىقتى كۇشەيتىپ، ساۋدا كولەمىن، ونىڭ ىشىندە ترانسشەكارالىق ەلەكتروندىق كوممەرتسيانى كەڭەيتۋدى جانە بىرلەسكەن جوبالاردى جەدەلدەتۋدى ۇسىنعانىن جازدى.
پەرسپەكتيۆالى باعىتتار رەتىندە:
ەنەرگەتيكا؛
پايدالى قازبالاردى يگەرۋ؛
حالىقارالىق اۆتوتاسىمال؛
تىكەلەي اۋە قاتىناسى اتالدى.
سونىمەن بىرگە قىتايدىڭ سيفرلىق ەكونوميكا مەن ج ي تەحنولوگيالارىن قازاقستانعا ۇسىنۋعا دايىن ەكەنى ايتىلدى.
Global Times: Baidu قازاقستاندا جۇرگىزۋشىسىز كولىكتەردى ىسكە قوسۋى مۇمكىن
Global Times قىتايدىڭ Baidu كومپانياسىنىڭ Apollo Go اۆتونومدى تاكسي قىزمەتى مەن Turlov Private Holding اراسىندا مەموراندۋمعا قول قويىلعانىن حابارلادى.
تاراپتار قازاقستاندا جۇرگىزۋشىسىز كولىك تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ مۇمكىندىگىن زەرتتەمەك.
جوبا جۇزەگە اسسا، قازاقستان اۆتونومدى كولىك تەحنولوگيالارىن ەنگىزگەن ورتالىق ازياداعى العاشقى مەملەكەت بولادى.
قازىرگى تاڭدا Apollo Go قىزمەتى قىتايدىڭ 27 قالاسىندا جۇمىس ىستەيدى، ال ورىندالعان ساپارلار سانى 22 ميلليوننان استى.
CGTN قازاقستاننىڭ جاساندى ينتەللەكتكە ينۆەستيتسيانى ۇلعايتىپ، ورتالىق ازياداعى جەتەكشى تەحنولوگيالىق ورتالىقتاردىڭ بىرىنە اينالۋعا ۇمتىلىپ وتىرعانىن اتاپ ءوتتى.
تەلەارنا:
2026-جىلدىڭ جاساندى ينتەللەكت جانە تسيفرلىق دامۋ جىلى بولىپ جاريالانعانىن؛
سالالىق مينيسترلىكتىڭ قۇرىلعانىن؛
ج ي تۋرالى زاڭ قابىلدانعانىن؛
ەسەپتەۋ ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ جوسپارلارىن؛
حالىقارالىق تەحنولوگيالىق كومپانيالار مەن ينۆەستيتسيالاردى تارتۋعا باعىتتالعان Data Center Valley جوباسىن ەرەكشە اتادى.
سينحۋا اگەنتتىگى توقايەۆ پەن شي جينپيڭ كەلىسسوزدەرىنىڭ ناتيجەسىندە قازاقستان مەن قىتاي ستراتەگيالىق ارىپتەستىكتى نىعايتىپ، پراكتيكالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە كەلىسكەنىن حابارلادى.
نەگىزگى باعىتتار:
ترانسشەكارالىق ەلەكتروندىق ساۋدا؛
ەنەرگەتيكا؛
پايدالى قازبالاردى يگەرۋ؛
تىكەلەي اۋە قاتىناسى؛
حالىقارالىق اۆتوموبيل تاسىمالى.
ت م د ەلدەرىنىڭ ب ا ق نە جازدى؟
رەسەيدىڭ ينتەرفاكس اگەنتتىگى توقايەۆتىڭ جاساندى ينتەللەكتتى رەتتەۋ، ستاندارتتار مەن ەتيكا ماسەلەلەرى بويىنشا تۇراقتى حالىقارالىق ساراپتامالىق الاڭ قۇرۋ تۋرالى ۇسىنىسىن جاريالادى.
سونداي-اق ج ي جونىندەگى دۇنيەجۇزىلىك ۇيىم اياسىندا مەكتەپتەر، وزىق تاجىريبە ورتالىقتارى مەن اكادەميالىق سەرىكتەستىكتەردىڭ حالىقارالىق جەلىسىن قۇرۋ باستاماسى اتاپ ءوتىلدى.
ازەرتادج
ازەربايجاننىڭ ازەرتادج اگەنتتىگى قازاقستاننىڭ قىتايدى ورتالىق ازيامەن، كاۆكازبەن، تاياۋ شىعىسپەن جانە ەۋروپامەن بايلانىستىراتىن نەگىزگى كولىك-لوگيستيكالىق حابقا اينالۋ جوسپارى تۋرالى جازدى.
ماتەريالدا:
ەل ارقىلى وتەتىن 13 حالىقارالىق كولىك ءدالىزى؛
قىتاي مەن ەۋروپا اراسىنداعى تەمىرجول جۇك تاسىمالىنىڭ %85 ى قازاقستان ارقىلى جۇزەگە اساتىنى كورسەتىلگەن.
سونىمەن بىرگە كەدەندىك، لوگيستيكالىق جانە كوممەرتسيالىق قىزمەتتەردى بىرىكتىرەتىن Smart Cargo پلاتفورماسى ەۋرازيانىڭ ءبىرىڭعاي سيفرلىق كولىك كەڭىستىگىنىڭ نەگىزى رەتىندە سيپاتتالعان.
Fergana: قازاقستان مەن قىتاي 15 ميلليارد دوللاردان استام كەلىسىمدەرگە قول قويدى
وزبەكستاننىڭ Fergana باسىلىمى شاڭحايدا جالپى قۇنى 15 ميلليارد دوللاردان اساتىن 70 تەن استام كوممەرتسيالىق كەلىسىم جاسالعانىن حابارلادى.
باسىم باعىتتار:
جاساندى ينتەللەكت؛
سيفرلاندىرۋ؛
كولىك؛
ماشينا جاساۋ؛
قارجى؛
اۋىل شارۋاشىلىعى؛
لوگيستيكا.
سونداي- اق:
ەكىباستۇزداعى Data Center Valley؛
الاتاۋ قالاسىن دامىتۋ؛
ستراتەگيالىق مينەرالداردى وڭدەۋ جوبالارى ەرەكشە اتالدى.
باسىلىم Huawei, Geely, Li Auto جانە باسقا قىتايلىق كومپانيالارمەن جاسالعان كەلىسىمدەر تۋرالى دا جازدى. ولار ەلەكتر كولىكتەرىنە ارنالعان ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ، قازاقستاندا اۆتوكولىك ءوندىرۋ، قۇرىق پورتىندا تەرمينال سالۋ، روبوتوتەحنيكا، تەلەكوممۋنيكاتسيا، ءبىلىم بەرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت سالالارىنداعى جوبالاردى ىسكە اسىرۋدى قامتيدى.