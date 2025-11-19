ج ر ۆ ي- ءدىڭ اسقىنعانىن قالاي بىلەمىز - مامان كەڭەسى
استانا. KAZINFORM - دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ شتاتتان تىس باس بالالار ينفەكسيونيسى ديناگۇل باەشيەۆا ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ءجىتى رەسپيراتورلىق ۆيرۋستىڭ اسقىنۋ بەلگىلەرىن اتادى.
- 5 جاسقا دەيىنگى بالالاردىڭ اتا-اناسىنا مىنا سيمپتومداردى ءبىلۋ وتە ماڭىزدى. كەل كەلگەن ينفەكسيا كەزىندە بالا تاماق پەن سۋ ىشپەسە، جاعدايى ناشارلاپ، دەنە قىزۋى ءدارى ىشكەننەن كەيىن دە تۇسپەي قويسا، دەمىگىپ، قالتىراسا، توقتاۋسىز جىلاسا نەمەسە ۇيقىدان باس الماي، ماۋجىراعان كۇيدە بولسا، مىندەتتى تۇردە مەديتسينالىق كومەككە جۇگىنۋگە نەگىز بولاتىن بەلگى بار دەگەن ءسوز. بۇل اۋرۋدىڭ اۋىر ءوتىپ جاتقانى دەگەن ءسوز. ال ۇزاققا سوزىلسا، سىرقاتى اسقىندى دەگەن ءسوز، - دەدى ول.
ونىڭ ايتۋىنشا ج ر ۆ ي اسقىنسا، اعزانىڭ بىرنەشە بولىگىنە زاقىم كەلەدى.
- اسقىنۋ ءار ءتۇرلى بولا الادى. ج ر ۆ ي كەزىندە تىنىس جولدارى سىر بەرىپ، برونحيوليت، برونحيت، پنيەۆمونيا، قۇلاق بەت سۇيەگىنىڭ مۇرىنعا جالعاسقان قۋىستارى قابىنۋى مۇمكىن. تۇماۋ بولسا، مي دا، جۇرەك تە، وكپە دە، بۇيرەك تە زاقىمدالۋى مۇمكىن. سوندىقتان تۇماۋ ماسەلەسىن بۇگىن ەرەكشە قاراپ وتىرعان شىعارمىز، - دەدى مامان.
بۇعان دەيىن دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا بيىل ۆيرۋستاردىڭ ءورشۋى جەلتوقساننىڭ ورتاسىنا دەيىن جالعاسۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتقان ەدى.
اۆتور
ەسىمجان ناقتىباي