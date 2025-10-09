حيميا سالاسىنداعى نوبەل سىيلىعى مەتالدى ورگانيكالىق كاركاس ويلاپ تاپقاندارعا بەرىلدى
استانا. KAZINFORM - حيميا سالاسىنداعى نوبەل سىيلىعى جاپون عالىمى سۋسۋمۋ كيتاگاۆا، اۋستراليالىق عالىم ريچارد روبسون جانە يوردانيادان شىققان امەريكالىق عالىم ومار ياگيگە بەرىلدى. ولار «مەتالدى ورگانيكالىق كاركاس ازىرلەگەنى ءۇشىن» ماراپاتتالدى، دەپ حابارلايدى DW.
- حيميا بويىنشا 2025 -جىلعى نوبەل سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتتارى گاز بەن باسقا دا حيميالىق زات وتكىزەتىن كەڭىستىكتەرى بار مولەكۋلالىق قۇرىلىمدار جاسادى. مەتالدى ورگانيكالىق قۇرىلىمدار دەپ اتالاتىن بۇل قۇرىلىمدار شولدەگى اۋادان سۋ جيناۋ، كومىرقىشقىل گازىن ۇستاۋ، ۋلى گازداردى ساقتاۋ نەمەسە حيميالىق رەاكسيالاردى كاتاليزدەۋ ءۇشىن پايدالانىلۋى مۇمكىن، - دەلىنگەن باسپا ءسوز حابارلاماسىندا.
1989 -جىلدان بەرى وسى سالادا زەرتتەۋ جۇرگىزىپ كەلە جاتقان ريچارد روبسون ءۇش ولشەمدى كريستالدارعا ۇقسايتىن العاشقى مولەكۋلالىق قۇرىلىمداردى جاساعانى اتالىپ ءوتتى. سۋسۋمۋ كيتاگاۆا مەن ومار ياگي مۇنداي قۇرىلىمداردىڭ تۇراقتىلىعى مەن يكەمدىلىگىن جاساپ شىقتى.
- مەتالدى ورگانيكالىق قاڭقالار جاڭا فۋنكسيالارى بار تەڭشەلگەن ماتەريالداردى جاساۋ ءۇشىن بۇرىن قولدانىلماعان مۇمكىندىكتەردى اشا وتىرىپ، وراسان زور جاڭالىق اكەلدى، - دەپ اتاپ ءوتتى حاينەر لينكە، حيميا بويىنشا نوبەل كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، 2024 -جىلعى حيميا سالاسىنداعى نوبەل سىيلىعى بريتاندىق عالىمدار دەميس حاسسابيس پەن دجون م. دجامپەرمەن بىرلەسە اقۋىز قۇرىلىمدارىن زەرتتەگەن امەريكالىق دەۆيد بەيكەرگە بەرىلگەن بولاتىن.
نوبەل اپتالىعى 6 -قازاندا باستالدى.
بۇل كۇنى فيزيولوگيا جانە مەديتسينا سالاسىنداعى نوبەل سىيلىعى يممۋنيتەت جۇيەسىن زەرتتەگەن عالىمدارعا بەرىلدى.
7 -قازاندا ا ق ش عالىمدارىنا فيزيكا بويىنشا نوبەل سىيلىعى بەرىلدى.
9- قازاندا ادەبيەت بويىنشا نوبەل سىيلىعى لاۋرەاتتارىنىڭ ەسىمدەرى بەلگىلى بولادى.
10- قازاندا وسلودا بەيبىتشىلىك سالاسىنداعى نوبەل سىيلىعىنىڭ يەگەرى جاريالانسا، 13- قازاندا 1968 -جىلى قۇرىلعان ەكونوميكا عىلىمدارى بويىنشا نوبەل مەموريالدىق سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى جاريالانادى.