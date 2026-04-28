چەحيا بيزنەسى قازاقستانعا نەگە قىزىعىپ وتىر
استانا. KAZINFORM - چەحيانىڭ ەنەرگەتيكا، قورعانىس، كولىك، تاۋ-كەن قازۋ ونەركاسىبى ت. ب. سەكتورلارىنداعى بيزنەس وكىلدەرى ەلىمىزگە قىزىعۋشىلىق تانىتىپ وتىر. بۇل جونىندە چەحيا پرەمەر-ءمينيسترى اندرەي بابيش قازاقستان - چەحيا بيزنەس فورۋمىندا مالىمدەدى.
- قازاقستان تەرريتوريالىق جاعىنان عانا ەمەس، امبيتسياسى تۇرعىسىنان دا الىپ ەل. استانانىڭ جارقىن كەلەشەگى، الماتىنىڭ وندىرىستىك قۋاتى، كاسپيدىڭ باي ەنەرگەتيكالىق قورى - بۇلاردىڭ ءبارى ارقىلى قازاقستان ترانسفورماتسيا مەن كوشباسشىلىققا قابىلەتتى ەكەنىن دالەلدەپ قويعان. بۇگىندە بۇل ەل قۇرلىقتار اراسىنداعى كوپىر عانا ەمەس، سونداي-اق يننوۆاتسيا مەن ستراتەگيالىق ينۆەستيتسيالاردىڭ جاھاندىق ورتالىعى. ج ءى ءو بويىنشا دا سىزدەردىڭ ەلىڭىز - ورتالىق ازياداعى ەڭ دامىعان مەملەكەتتەردىڭ ءبىرى. ە و- دا ءبىز ءۇشىن مۇنداي ج ءى ءو كورسەتكىشى - ارمان عانا، - دەدى ول.
سونىمەن بىرگە، چەحيا پرەمەر-ءمينيسترى قازاقستان مەن چەحيا قارىم-قاتىناسى ءوزارا سىيلاستىق جانە ورتاق جوبالاردى ءساتتى جۇزەگە اسىرۋداعى تاجىريبە نەگىزىندە قۇرىلعانىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىزدىڭ مۇندا كەلۋىمىز تىعىز بايلانىس پەن سەرىكتەستىكتىڭ تەرەڭ تاريحىن دالەلدەيدى. بۇعان دەيىن ءبىراز جوبانى بىرلەسىپ، تابىستى اتقاردىق. ءبىراق ەڭ جاقسى دۇنيەلەر ءالى دە الدا. ءبىز قازاقستانعا ۋاقىتشا قىزىعۋشىلىقپەن ەمەس، ۇزاق مەرزىمدى ستراتەگيالىق تۇرعىدا قارايمىز. الايدا ستراتەگيا ازىرگە ءسوز جۇزىندە قالىپ وتىر. ونى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن ۇزدىك ماماندارىمىزدى الىپ كەلدىك، - دەدى اندرەي بابيش.
سونىمەن بىرگە، ول سوڭعى جىلداردا قوس مەملەكەت اراسىنداعى تاۋار اينالىمى ارتىپ، ينۆەستيتسيالىق سەرىكتەستىك ىلگەرىلەگەنىن، سونىڭ ارقاسىندا ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىق نىعايعانىن مالىمدەدى.
بۇدان بولەك، ونىمەن بىرگە چەحيادان ەنەرگەتيكا، قورعانىس، كولىك، تاۋ-كەن قازۋ ونەركاسىبى ت. ب. سەكتورلارداعى بيزنەس وكىلدەرى كەلگەنىن اتاپ ءوتتى.
چەحيا پرەمەر-ءمينيسترى فورۋم ناتيجەسىندە سەرىكتەستىك كەڭەيىپ، جاڭا جوبالار جۇزەگە اساتىنىنا سەنىم ءبىلدىردى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستان چەحيانى سەنىمدى سەرىكتەس رەتىندە قاراستىراتىنىن جازعانبىز.