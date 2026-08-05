حۋسيتتەر ساۋد ارابياسىنىڭ تانكەرىن اتقىلادى
استانا. قازاقپارات - يەمەندىك حۋسيتتەر ساۋد ارابياسىنا تيەسىلى تاعى ءبىر مۇناي تانكەرىنە شابۋىل جاسادى. قوزعالىس وكىلدەرى كەمەنى بالليستيكالىق زىمىرانمەن اتقىلاعانىن مالىمدەدى.
وقيعا ساۋد ارابياسىنىڭ باتىسىنداعى يانبۋ پورتىنا جاقىن ماڭدا بولعان. زارداپ شەككەندەر مەن قازا تاپقاندار تۋرالى اقپارات جوق.
ايتا كەتەيىك، قارۋلى توپ وكىلدەرى قىزىل تەڭىزدەگى باب-ەل-ماندەب بۇعازىن باقىلاۋعا الىپ، ساۋد ارابياسىنا قارسى تەڭىز بلوكاداسىن 20- شىلدەدە ەنگىزگەن بولاتىن. بۇل سودان بەرى شابۋىلعا ۇشىراعان سەگىزىنشى كەمە.
24.kz