KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    حۋسيتتەر ساۋد ارابياسىنىڭ تانكەرىن اتقىلادى

    استانا. قازاقپارات - يەمەندىك حۋسيتتەر ساۋد ارابياسىنا تيەسىلى تاعى ءبىر مۇناي تانكەرىنە شابۋىل جاسادى. قوزعالىس وكىلدەرى كەمەنى بالليستيكالىق زىمىرانمەن اتقىلاعانىن مالىمدەدى.

    Хусийлар танкерга ҳужум қилди
    Фото: БЕЛТА

    وقيعا ساۋد ارابياسىنىڭ باتىسىنداعى يانبۋ پورتىنا جاقىن ماڭدا بولعان. زارداپ شەككەندەر مەن قازا تاپقاندار تۋرالى اقپارات جوق.

     ايتا كەتەيىك، قارۋلى توپ وكىلدەرى قىزىل تەڭىزدەگى باب-ەل-ماندەب بۇعازىن باقىلاۋعا الىپ، ساۋد ارابياسىنا قارسى تەڭىز بلوكاداسىن 20- شىلدەدە ەنگىزگەن بولاتىن. بۇل سودان بەرى شابۋىلعا ۇشىراعان سەگىزىنشى كەمە.

     24.kz 

    الەم
    باقىتجول كاكەش
    باقىتجول كاكەش
    اۆتور