حۋسيتتەر «مەككە كەلىسىمىن» جەدەلدەتۋى مۇمكىن
استانا. قازاقپارات - يەمەندىك حۋسيتتەردىڭ توقتاۋسىز سوققى جاساۋى «مەككە اسكەري كەلىسىمىن» ىسكە قوسۋدى جەدەلدەتۋى مۇمكىن. بۇل قۇجات بويىنشا ساۋد ارابياسى، تۇركيا مەن پاكىستان ءوز اۋماعىنا شابۋىل جاساعاندارعا قارسى بىرگە كۇرەسە الادى.
بۇل تۋرالى پاكىستان قورعانىس ءمينيسترى حاۆادجا مۋحامماد اسيف مالىمدەدى. ونىڭ ايتۋىنشا، حۋسيتتەر ريادقا عانا ەمەس، سونىمەن قاتار ونىڭ وداقتاستارىنا دا شابۋىل جاساپ جاتىر. اتالعان 3 ەل تامىزدىڭ باسىندا بىرلەسكەن اسكەري كەلىسىمگە قول قويعان بولاتىن. كەيىنگى كەزدە حۋسيتتەر ساۋد ارابياسىنىڭ ازاماتتىق جانە ەنەرگەتيكالىق نىساندارىنا سوققىنى كۇشەيتتى. شابۋىلدان 73 ادام جارالانعان.
24.kz