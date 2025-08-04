18:31, 04 - تامىز 2025 | GMT +5
حەلسينكي - الەمدەگى جول-كولىك وقيعاسى تىركەلمەگەن جالعىز شاھار
استانا. قازاقپارات - حەلسينكي الەم بويىنشا بىردە-ءبىر جول-كولىك وقيعاسى تىركەلمەگەن جالعىز شاھار اتاندى، دەپ حابارلايدى 24kz.
مۇنداي جەتىستىككە فينليانديا استاناسى قاتاڭ جول ەرەجەسىن ساقتاۋ ارقىلى جەتىپ وتىر. ماسەلەن، قالا ىشىندە جىلدامدىقتى ساعاتىنا 30 شاقىرىمنان اسىرۋعا بولمايدى. 4 جىل بۇرىن شەكتى كورسەتكىش 50 شاقىرىم بولعان. بۇدان بولەك، بيلىك قالا ينفراقۇرىلىمىن جاياۋ جۇرگىنىشىلەر مەن ۆەلوسيپەدشىلەرگە قولايلى ەتىپ جوسپارلاعان. بەينەباقىلاۋ كامەرالارى مەن جىلدامدىقتى ولشەيتىن قۇرىلعىلاردى كوپتەپ ورناتقان. سونىڭ ارقاسىندا كەيىنگى جارتى عاسىردا حەلسينكيدەگى جول-كولىك وقيعاسى ورتاشا ەسەپپەن مىڭنان 277-گە ازايعان.
24.kz