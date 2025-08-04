ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    18:31, 04 - تامىز 2025 | GMT +5

    حەلسينكي - الەمدەگى جول-كولىك وقيعاسى تىركەلمەگەن جالعىز شاھار

    استانا. قازاقپارات - حەلسينكي الەم بويىنشا بىردە-ءبىر جول-كولىك وقيعاسى تىركەلمەگەن جالعىز شاھار اتاندى، دەپ حابارلايدى 24kz.

    Ұлыбританияда автокөлік ұрлығы 75%-ға артты
    Фото: pixabay

     مۇنداي جەتىستىككە فينليانديا استاناسى قاتاڭ جول ەرەجەسىن ساقتاۋ ارقىلى جەتىپ وتىر. ماسەلەن، قالا ىشىندە جىلدامدىقتى ساعاتىنا 30 شاقىرىمنان اسىرۋعا بولمايدى. 4 جىل بۇرىن شەكتى كورسەتكىش 50 شاقىرىم بولعان. بۇدان بولەك، بيلىك قالا ينفراقۇرىلىمىن جاياۋ جۇرگىنىشىلەر مەن ۆەلوسيپەدشىلەرگە قولايلى ەتىپ جوسپارلاعان. بەينەباقىلاۋ كامەرالارى مەن جىلدامدىقتى ولشەيتىن قۇرىلعىلاردى كوپتەپ ورناتقان. سونىڭ ارقاسىندا كەيىنگى جارتى عاسىردا حەلسينكيدەگى جول-كولىك وقيعاسى ورتاشا ەسەپپەن مىڭنان 277-گە ازايعان.

     24.kz 

    تەگ:
    الەم
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار