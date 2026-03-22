«حانتالاپاي» سايىسىنا 350 مىڭنان استام بالا قاتىستى
استانا. KAZINFORM - ناۋرىز مەيرامىنا وراي ءداستۇرلى تۇردە ۇيىمداستىرىلاتىن مەكتەپ جاسىنا دەيىنگى بالالارعا ارنالعان «حانتالاپاي» ۇلتتىق ويىندار رەسپۋبليكالىق بايقاۋى قورىتىندىلاندى.
بيىلعى بايقاۋعا ەلىمىزدىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىنەن 350 مىڭنان استام بالا قاتىستى.
ءىس- شارانىڭ باستى ماقساتى - بالالاردىڭ ۇلتتىق ويىندارعا قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرىپ، قازاق حالقىنىڭ مادەني مۇراسى مەن سالت- داستۇرىنە دەگەن قۇرمەت سەزىمىن قالىپتاستىرۋ. بايقاۋعا ورتاڭعى، ەرەسەك جانە مەكتەپالدى توپ تاربيەلەنۋشىلەرىمەن قاتار پەداگوگتەر مەن اتا- انالار دا بەلسەندى تۇردە اتسالىستى.
ويىندار قاۋىپسىزدىك تالاپتارى ساقتالعان، ۇلتتىق ناقىشتا بەزەندىرىلگەن ارنايى الاڭداردا ءوتتى. قاتىسۋشىلار «اسىق اتۋ»، «حانتالاپاي»، «توعىزقۇمالاق»، «تاقيا تارتىس»، «لاڭگى»، «بەس تاس»، «ساداق اتۋ»، «كوكپار»، «قامشى تاستاماق» سىندى قازاقتىڭ ءداستۇرلى ويىندارىن ويناپ، ەپتىلىك پەن شاپشاڭدىقتارىن سىنادى. كەيبىر ويىندار زاماناۋي فورماتتا ۇسىنىلىپ، ۇستەل ءۇستى نۇسقالارى دا ەنگىزىلدى.
بايقاۋعا اتا-انالار قاۋىمداستىعى دا كەڭىنەن تارتىلدى. ولار پەداگوگتەرمەن بىرگە بالالارعا ۇلتتىق ويىنداردىڭ تاربيەلىك ءمانىن، دەنساۋلىققا پايداسىن ءتۇسىندىرىپ، ءداستۇرلى قۇندىلىقتاردى دارىپتەۋگە ۇلەس قوستى.
سايىس قورىتىندىسىندا ۇزدىكتەر بىرنەشە نوميناتسيا بويىنشا ماراپاتتالدى. اتاپ ايتقاندا، «جۇزدەن جۇيرىك، مىڭنان تۇلپار»، «التىن ساقا»، «ۇزدىك ۇيىمداستىرىلعان ۇلتتىق ويىن»، «بەلسەندى ويىنشىلار»، «تاپقىرلار مەن ەپتىلەر» جانە «ۇزدىك ويىن الاڭى» اتالىمدارى بويىنشا جەڭىمپازدار انىقتالدى.
«حانتالاپاي» بايقاۋى ۇلتتىق ويىنداردى جاڭعىرتۋعا باعىتتالعان ءىرى جوبا رەتىندە بالالاردىڭ قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرىپ قانا قويماي، ۇلت مۇراسىن كەڭىنەن ناسيحاتتاۋعا سەرپىن بەردى.