حاماس ترامپتىڭ جوسپارىنا جاقىن ارادا جاۋاپ بەرەدى
استانا. KAZINFORM - حاماس ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ گازا سەكتورىندا اتىستى توقتاتىپ، تۇتقىن الماسۋ جونىندەگى جوسپارىنا جاقىن ارادا جاۋاپ بەرەدى، دەپ حابارلايدى انادولى.
قوزعالىستىڭ ساياسي بيۋروسىنىڭ مۇشەسى مۋحاممەد نەززال ءوزىنىڭ ب ا ق ءۇشىن جاريالاعان مالىمدەمەسىندە جوسپار جاريالانا سالىسىمەن، ياعني 30 -قىركۇيەكتەن باستاپ، حاماس پالەستينالىق توپتار، تاۋەلسىز قايراتكەرلەر مەن ەل ىشىندەگى جانە سىرتىنداعى اراعايىندارمەن كەڭەسە باستاعانىن ايتتى.
ارادا پىكىر قايشىلىعى بولعانىنا قاراماستان قوزعالىس وكىلدەرى بۇل ماسەلەگە سالماقتى، بايىپپەن قاراپ وتىر.
حاماس جوسپاردى جان-جاقتى قاراستىرىپ، جاقىن ارادا جاۋابىن بەرەدى. بۇل رەتتە قوزعالىس وكىلدەرى پالەستينا حالقى مەن پالەستينا ءىسىنىڭ ستراتەگيالىق ۇستانىمدارىن نازارعا الاتىندارىن ايتتى.
- ءبىز جوسپارمەن تولىق كەلىسەمىز نە كەلىسپەيمىز دەگەن كوزقاراستى ۇستانبايمىز جانە ءبىز بىرەۋدىڭ قورقىتىپ-ۇركىتۋىمەن نە قىسىمىمەن ارەكەت ەتپەيمىز، - دەدى ول حاماس- تىڭ ەڭ الدىمەن پالەستينا حالقىنىڭ مۇددەسى مەن ساياسي تەپە-تەڭدىك اياسىندا ارەكەت ەتەتىندىكتەرىن ەسكەرتە وتىرىپ.
- ءبىز كەلىسىمگە كەلۋگە ۇمتىلىپ جاتىرمىز، - دەي كەلە نەززال جوسپارعا قاتىستى وزدەرىنىڭ ۇستانىمدارى تەك ۋاقىتشا شەكتەۋلەر ەمەس، گازادا ەكى جىل قاتارىنان جالعاسىپ كەلە جاتقان جاپپاي قىرىپ-جويۋ ارەكەتتەرىن توقتاتۋ ەكەنىن جەتكىزدى.
- ءبىز بۇل قاندى قاساپتىڭ ءۇشىنشى جىلعا سوزىلۋىن قالامايمىز. سول سەبەپتى ءبىز حالقىمىزعا قارسى جاسالىپ جاتقان جاپپاي كىسى ءولىمىن توقتاتۋدى قالايمىز، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، 29 -قىركۇيەك كۇنى اق ءۇي ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ 20 بولىمنەن تۇراتىن «گازاداعى قاقتىعىستى توقتاتۋدىڭ كەشەندى جوسپارى» اتتى ۇسىنىسىن جاريالاعان بولاتىن.
ترامپ يزرايل پرەمەر- ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋمەن بىرگە وتكىزگەن باسپا ءسوز- ءماسليحاتى بارىسىندا ەگەر جوسپار ەكى تاراپتان قابىلداناتىن بولسا، سوعىس توقتايتىنىن، ال يزرايل ءوز اسكەرىن گازادان بىرتىندەپ الىپ كەتەتىنىن، ءسويتىپ گازادا جاڭا ءومىر باستالاتىنىن ايتتى. بۇل رەتتە ول جاڭا ومىرگە حاماس قوزعالىسىنىڭ ەشقانداي قاتىسى بولمايتىنىن، ال تۇتقىنداردىڭ بارلىعى بوساتىلاتىنىن اتاپ ءوتتى. نەتانياحۋ بۇل جوسپاردى قابىلدادى.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، ترامپتىڭ جوسپارىن ب ۇ ۇ باس حاتشىسى دا قولدادى.
ترامپ حاماس- قا گازاداعى بەيبىتشىلىك جوسپارىنا جاۋاپ بەرۋ ءۇشىن بىرنەشە كۇن بەردى.