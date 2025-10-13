حاماس قىزىل كرەست ۇيىمىنا يزرايلدىك كەپىلگە الىنعانداردىڭ ەكىنشى توبىن تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - حاماس ۇيىمى كەپىلدە ۇستاعان بارلىق ءتىرى يزرايلدىك بوساتىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
يزرايلدىك ب ا ق حابارلاۋىنشا، دۇيسەنبى كۇنى حاماس كەپىلگە الىنعان 13 يزرايلدىك ازامات بار ەكىنشى توپتى حالىقارالىق قىزىل كرەست كوميتەتىنە تاپسىردى. بۇدان بىرەر ساعات بۇرىن كەپىلگە الىنعان جەتى يزرايلدىك ازامات قايتارىلعان ەدى.
ادامداردى تاپسىرۋ پروتسەسى گازا سەكتورىنىڭ وڭتۇستىگىندەگى حان-يۋنيس ماڭىندا ءوتتى.
بۇعان دەيىن قىزىل كرەست كولىكتەرى قازىرگى كەزدە تۇتقىنداردىڭ كەلەسى توبىن قابىلداۋ ءۇشىن گازانىڭ ورتالىق بولىگىندەگى حان-يۋنيس ايماعىندا ورنالاسقانى حابارلانعان بولاتىن.
وسىلايشا، دۇيسەنبى كۇنى قول جەتكىزىلگەن كەلىسىم اياسىندا گازا سەكتورىندا حاماس ۇستاعان 20 ءتىرى ادام بوساتىلدى. دۇيسەنبى كۇنى بۇرىن بوساتىلعان جەتى كەپىلگە الىنعان ادام يزرايلگە جەتىپ، وتباسىلارىمەن كەزدەستى.
ساۋد ارابياسىنىڭ «ءال-حادات» ارناسى حابارلاعانداي، حاماس ۇستاعان كەپىلگە الىنعانداردىڭ دەنەلەرى بۇگىن تۇستەن كەيىن قىزىل كرەست ۇيىمىنا تاپسىرىلادى. حابارلامادا قانشا ادامنىڭ دەنەسى تاپسىرىلاتىنى اتالعان جوق. يزرايل كەم دەگەندە 26 كەپىلگە الىنعان ادامنىڭ قازا تاپقانىن راستادى. حاماس ولاردىڭ كەيبىرىن تابۋ قيىنعا سوعۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەدى.
ەسكە سالساق، گازا سەكتورىنداعى يزرايل مەن پالەستينا كۇشتەرى اراسىنداعى اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىم 10 -قازان كۇنى جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا ءتۇس كەزىندە (استانا ۋاقىتى بويىنشا 14:00) كۇشىنە ەندى.
كەلىسىم كۇشىنە ەنگەننەن كەيىن 72 ساعات ىشىندە ءتىرى جانە ءولى يزرايلدىك تۇتقىندار بوساتىلادى.
يزرايل پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ كەڭسەسى گازادا قالعان كەپىلگە الىنعانداردى قايتارۋدى جوسپارلاعان وپەراتسيانى «شەكاراعا ورالۋ» دەپ جاريالادى.
ءوز كەزەگىندە يزرايل ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرىلعان 250 پالەستينالىق تۇتقىندى، سونداي-اق سوعىس كەزىندە تۇرمەدە وتىرعان قوسىمشا 1700 گازالىقتى بوساتۋى كەرەك.