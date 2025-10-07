حاماس پەن دەلدالدار اراسىنداعى كەلىسسوزدىڭ ءبىرىنشى راۋندى وڭ ناتيجەمەن اياقتالدى
استانا. KAZINFORM - پالەستينالىق توپ پەن گازا سەكتورىنداعى جاعداي بويىنشا دەلدالدار اراسىنداعى كەلىسسوزدەر اسقان ساقتىقپەن باستالدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
سەيسەنبى كۇنى تاڭەرتەڭ مىسىردا وتكەن حاماس پەن دەلدالدار اراسىنداعى گازا بويىنشا كەلىسسوزدەردىڭ ءبىرىنشى راۋندى «وڭ ناتيجەمەن» اياقتالدى، دەپ حابارلادى مىسىرلىق ب ا ق. تاراپتار كەلىسسوزدەر راۋندىن جالعاستىرۋ بويىنشا جول كارتاسىن ازىرلەدى. Al-Qahera News- ءتىڭ حابارلاۋىنشا، كەلىسسوزدەردىڭ ءبىرىنشى كۇنىندە تۇتقىن الماسۋ، اتىستى توقتاتۋ جانە گازا سەكتورىنا گۋمانيتارلىق كومەك جەتكىزۋ ماسەلەسى تالقىلاندى.
حاماس پەن دەلدالدار اراسىنداعى كەلىسسوزدەر سەيسەنبى كۇنى شارم-ەل-شەيح كۋرورتتىق قالاسىندا جالعاسادى. ويتكەنى مۇندا يزرايل دەلەگاتسياسى كەلەدى.
يزرايل گازا سەكتورىنا شابۋىلىن توقتاتقان جوق. سەيسەنبى كۇنى تاڭنان بەرى انكلاۆتا كەم دەگەندە 10 پالەستينالىق، سونىڭ ىشىندە گۋمانيتارلىق كومەك سۇراعاندار قازا تاپتى.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يزرايلدى بومبالاۋدى توقتاتۋعا شاقىرعالى بەرى گازا سەكتورىندا كەمىندە 104 ادام يزرايلدىك كۇشتەردىڭ قولىنان قازا تاپتى. حاماس دەلەگاتسياسى دەلدالدارعا يزرايلدىڭ گازا سەكتورىن بومبالاۋىن جالعاستىرۋى تۇتقىنداردى بوساتۋ كەلىسسوزدەرىنە قيىندىق تۋدىراتىنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى Al Jazeera Arabic.
يزرايل مەن حاماس ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ تۇتقىن الماسۋ جانە ۇزاق مەرزىمدى اتىستى توقتاتۋ تۋرالى ۇسىنىسىنىڭ ەگجەي- تەگجەيى تۋرالى جاناما كەلىسسوزدەر جۇرگىزۋى مۇمكىن.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ دۇيسەنبى كۇنى سوپاق كەڭسەدە جۋرناليستەر الدىندا سويلەگەن سوزىندە گازا سەكتورى بويىنشا كەلىسىمگە جاقىن ارادا قول جەتكىزىلەتىنىنە سەنەتىنىن ايتىپ، ەكى جىلعا سوزىلعان جويقىن سوعىستى توقتاتۋ جولىندا «ۇلكەن پروگرەسكە» قول جەتكىزىلگەنىن ايتتى.
- بىزدە مامىلە جاساۋعا جاقسى مۇمكىندىك بار، - دەدى ترامپ. ءبىراق ونىڭ ءالى دە «شەشىلمەگەن تۇستارى» بار ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
امەريكا پرەزيدەنتى حاماس- تىڭ وتكەن اپتاداعى مالىمدەمەسىن قولدادى. وندا پالەستينالىق توپ ونىڭ گازا سەكتورى تۋرالى ۇسىنىسىنىڭ كەيبىر بولىكتەرىن قابىلدادى، سونىمەن بىرگە انكلاۆتى سوعىستان كەيىنگى باسقارۋعا قاتىستى باسقا تارماقتار بويىنشا ودان ءارى كەلىسسوزدەر جۇرگىزۋ قاجەتتىگىن مالىمدەدى.
بۇعان دەيىن اراب ديپلوماتى The Times of Israel باسىلىمىنا كەلىسىمگە كەلۋ بىرنەشە كۇنگە، مۇمكىن ودان دا ۇزاققا سوزىلاتىنىن ايتقان.
سونداي-اق، حاماس- تىڭ گازادا كەپىلگە الىنعان يزرايلدىك قۇربانداردىڭ ءمايىتىن جيناۋعا كىرىسكەنىن حابارلاعان ەدىك.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا