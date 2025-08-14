حاماس مىسىرمەن گازا بويىنشا جان-جاقتى كەلىسىمدى تالقىلادى
استانا. KAZINFORM - كايردە وتكەن كەلىسسوزدە سوعىستى توقتاتۋ جانە سەكتورداعى جاعدايدى رەتتەۋ، سونىڭ ىشىندە اسكەرلەردى كەزەڭ-كەزەڭمەن شىعارۋ جانە حالىقارالىق باقىلاۋدى قامتاماسىز ەتۋ شارتتارى ءسوز بولدى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
حاماس دەلەگاتسياسى سوڭعى ەكى كۇندە مىسىرلىق دەلدالدارمەن سوعىستى توقتاتۋ جانە گازا سەكتورىنداعى جاعدايدى رەتتەۋ تۋرالى كەلىسىم جوباسى بويىنشا كەلىسسوزدەر جۇرگىزدى، دەپ حابارلايدى Al-Arabiya جانە Al-Hadath تەلەارنالارى.
ولاردىڭ مالىمەتىنشە، قوزعالىستىڭ كايردەگى دەلەگاتسياسى مىسىرلىق دەلدالدارعا گازاداعى اتىستى توقتاتۋ كەلىسىمىنە قاتىستى تالاپتارىن جەتكىزگەن.
گازا سەكتورىنداعى قوزعالىس جەتەكشىسى حاليل ءال-حايا باستاعان حاماس دەلەگاتسياسى سەيسەنبى كۇنى مىسىر تاراپىنىڭ شاقىرۋىمەن كايرگە كەلدى. پالەستينالىق توپ اتىستى توقتاتۋ جانە بىتىمگە كەلۋ تۋرالى كەلىسسوزدەرگە تەزىرەك ورالۋعا مۇددەلى ەكەنىن ءبىلدىردى.
تەلەارنالاردىڭ حابارلاۋىنشا، كەلىسىم جوباسى ەكى كەزەڭنەن تۇراتىن جان-جاقتى تۇتقىن الماسۋعا ايىرباس رەتىندە سوعىستى توقتاتۋدى، حاماس- تىڭ ۇزاق مەرزىمدى اتىستى توقتاتۋعا مىندەتتەمەسىن جانە وتپەلى كەزەڭدە اسكەري قىزمەتىن توقتاتۋدى قامتيدى.
وندا گازا سەكتورىنا قارۋ-جاراق ءوندىرىسى مەن يمپورتىن توقتاتۋ، سونداي-اق ولاردى قايتا قولدانباۋ مىندەتتەمەسى قاراستىرىلعان. جەكە باپتا قوزعالىستىڭ ءبىرقاتار جەتەكشىلەرىنىڭ شەتەلگە جەر اۋدارىلۋى قاراستىرىلعان.
جوباعا سايكەس، يزرايل اسكەرلەرىنىڭ شىعارىلۋى اراب-امەريكالىق باقىلاۋدا جانە ايماقتى قارۋلاندىرۋ مەن باسقارۋ بويىنشا تۇپكىلىكتى كەلىسىمدەرگە قول جەتكىزىلگەن جاعدايدا بىرتە-بىرتە جۇرگىزىلۋى كەرەك. كەلىسىمنىڭ كەپىلى رەتىندە مەدياتورلار مەن تۇركيانى تاعايىنداۋ ۇسىنىلدى.
گۋمانيتارلىق داعدارىس
سونىمەن قاتار، بەيسەنبى كۇنى گازا دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى سوڭعى 24 ساعاتتا سەگىز ادامنىڭ، ونىڭ ىشىندە ءۇش بالا اشتىق سالدارىنان بولعان اسقىنۋلاردان قايتىس بولعانىن حابارلادى. سوعىس باستالعالى بەرى وسى سەبەپتەردەن 225 ادام قازا تاپتى، دەپ قوستى مينيسترلىك.
ب ۇ ۇ 2025 -جىلدىڭ باسىنان بەرى اشتىقتان بالالار ءولىمىنىڭ 53 جاعدايىن تىركەدى.
بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ باعالاۋى بويىنشا، حالىقتىڭ سۇرانىسىن تولىق قاناعاتتاندىرۋ ءۇشىن كۇنىنە كەمىندە 600 جۇك كولىگى قاجەت.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا