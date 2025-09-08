حاماس شۇعىل كەلىسسوز وتكىزۋگە دايىن ەكەنىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ «سوڭعى ەسكەرتۋىنەن» كەيىن پالەستينالىق حاماس گازا سەكتورىندا سوعىستى توقتاتۋ جانە «بارلىق تۇتقىنداردى» بوساتۋ ءۇشىن دەرەۋ كەلىسسوز ۇستەلىنە وتىرۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى DW.
7- قىركۇيەك، جەكسەنبى كۇنى كەشكە تاراعان حاماس مالىمدەمەسىندە «امەريكالىق تاراپتان اتىستى توقتاتۋ كەلىسىمىنە قول جەتكىزۋگە باعىتتالعان كەيبىر يدەيالاردىڭ» بۇرىن دەلدالدار ارقىلى الىنعانى ايتىلعان.
ءتيىستى مالىمدەمە ۇيىمنىڭ Telegram-كانالىندا جاريالاندى.
- حاماس شۇعىل كەلىسسوز ۇستەلىنە وتىرۋعا جانە سوعىستى توقتاتۋعا، يزرايل اسكەرىن گازادان شىعارۋ جانە سول جەردە دەرەۋ جۇمىس باستايتىن تاۋەلسىز پالەستينا ۇكىمەتىن قۇرۋ ءۇشىن كەپىلگە الىنعانداردىڭ بارلىعىن بوساتۋدى تالقىلاۋعا دايىن، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سول كۇنى اق ءۇي باسشىسى ءيزرايلدىڭ ءوزى ۇسىنعان كەلىسىم شارتتارىن قابىلداعانىن ايتتى.
- تۇتقىنداعىلاردىڭ ەلگە ورالعانىن ءبارى قالايدى. بارلىعى بۇل سوعىستىڭ اياقتالعانىن قالايدى! يزرايلدىكتەر مەنىڭ شارتتارىمدى قابىلدادى. حاماس- تىڭ دا ولاردى قابىلدايتىن ۋاقىتى كەلدى. مەن حاماس- قا ولاردى قابىلداماۋدىڭ سالدارى تۋرالى ەسكەرتتىم. بۇل مەنىڭ سوڭعى ەسكەرتۋىم، باسقالاي بولمايدى! - دەپ جازدى ترامپ Truth Social-دا.
سوڭعى كۇندەرى يزرايل گازا قالاسىندا قۇرلىق وپەراتسياسىن كەڭەيتىپ، «گيدەون اربالارى 2» وپەراتسياسىندا حاماس بەكىنىستەرىن باسىپ الدى. يزرايل قورعانىس كۇشتەرى (ساحال) گازا سەكتورىنىڭ وڭتۇستىگىندەگى حان يۋنيس قالاسىندا «گۋمانيتارلىق ايماق» قۇرىلعانىن جاريالادى، بۇل جەردە گازا قالاسىنىڭ بارلىق تۇرعىندارىن دەرەۋ قونىس اۋدارۋعا شاقىرادى.