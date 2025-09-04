حاماس گازا بويىنشا جان-جاقتى كەلىسىمگە دايىن ەكەنىن جەتكىزدى
استانا. KAZINFORM - پالەستينا توبى گازاداعى سوعىستى توقتاتىپ، يزرايل اسكەرىن شىعارۋ ءۇشىن كەپىلگە الىنعانداردىڭ بارلىعىن بوساتۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەگەنىمەن، يزرايل بيلىگى ءوز شارتتارىن تالاپ ەتىپ، بۇل ۇسىنىستى قابىلدامادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
سارسەنبى كۇنى پالەستينالىق حاماس قوزعالىسى سوعىستى توقتاتىپ، يزرايل اسكەرىن تولىقتاي شىعارۋ ءۇشىن كەپىلگە الىنعانداردىڭ بارلىعىن بوساتۋعا دايىن ەكەنى تۋرالى مالىمدەمە جاسادى.
حاماس ۇيىمى «باسقىنشىلىق بيلىكتىڭ قولىندا ۇستاعان پالەستينالىق تۇتقىنداردىڭ كەلىسىلگەن سانىنا ايىرباس رەتىندە ۇستالعان بارلىق سودىر بوساتىلاتىنى تۋرالى» جان-جاقتى كەلىسىم جاساۋعا دايىن ەكەنىن باسا ايتادى.
- بۇل كەلىسىم گازا سەكتورىنداعى سوعىستى توقتاتادى، وككۋپاتسيا كۇشتەرىنىڭ گازا سەكتورىنان شىعارىلۋىنا، گازا سەكتورىنا قاجەتتى بارلىق تاۋاردىڭ يمپورتى ءۇشىن شەكارا وتكەلدەرىنىڭ اشىلۋىنا جانە قايتا قۇرۋ پروتسەسىن باستاۋىنا اكەلەدى، - دەلىنگەن حاماس مالىمدەمەسىندە.
توپ گازا سەكتورىن باسقارۋ ءۇشىن «تەحنوكراتتاردىڭ تاۋەلسىز ۇلتتىق اكىمشىلىگىن» قۇرۋعا دايىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ۇيىمنىڭ مالىمدەمەسى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ حاماس- تى كەپىلگە الىنعان 20 ادامدى بوساتۋعا شاقىرعاننان كەيىن كوپ ۇزاماي جاسالدى.
يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ كەڭسەسى حاماس- تىڭ مالىمدەمەسىن سىنعا الدى.
- وكىنىشكە وراي، بۇل حاماس- تىڭ كەزەكتى قادامى، ەشقانداي جاڭالىق جوق، - دەدى ول.
نەتانياحۋ كەڭسەسى گازاداعى سوعىس بەس شارت ورىندالعاندا عانا اياقتالاتىنىن قايتالادى: كەپىلگە الىنعاندار بوساتىلادى، حاماس قارۋسىزداندىرىلادى، گازا سەكتورى دەميليتاريزاتسيالانادى، يزرايل انكلاۆتى باقىلاۋعا الادى جانە بالاما ازاماتتىق اكىمشىلىك قۇرىلادى.
- تەك وسى شارتتار عانا حاماس ءوزى اشىق ۋادە ەتكەنىندەي، 7 -قازانداعى قىرعىندى قايتا قايتالاۋىنا جول بەرمەيدى، - دەدى نەتانياحۋ كەڭسەسى.
يزرايل قورعانىس ءمينيسترى يسراەل كاتس حاماس-تى جاقىن ارادا قاتاڭ تاڭداۋ كۇتىپ تۇرعانىن ەسكەرتتى: نە يزرايلدىڭ سوعىستى اياقتاۋى، سونىڭ ىشىندە كەپىلگە الىنعانداردى بوساتۋ جانە قارۋسىزدانۋ تۋرالى شارتتارىن قابىلداۋى نەمەسە گازا قالاسىنىڭ «رافاح پەن بەيت حانۋن سياقتى» بولۋى.
گازاعا شابۋىل
يزرايل قازىر گازا قالاسىن باسىپ الۋ ءۇشىن كەڭەيتىلگەن شابۋىلعا دايىندالىپ جاتىر. ساحال قازىردىڭ وزىندە رەزەرۆكە مىڭداعان ادام شاقىردى. شابۋىل قىركۇيەك ايىنىڭ ورتاسىندا باستالۋى مۇمكىن.
تامىز ايىندا حاماس يزرايلمەن 60 كۇندىك اتىستى توقتاتۋعا كەلىستى، ونىڭ ىشىندە گازا سەكتورىندا كەپىلگە الىنعانداردىڭ جارتىسىن قايتارۋ جانە يزرايلدىڭ كەيبىر پالەستينالىق تۇتقىنداردى بوساتۋ كەلىسىمى بار.
حاماس قابىلداعان ۇسىنىس يزرايلدىڭ اسكەري وپەراتسيالارىن 60 كۇنگە توقتاتۋدى قامتىدى جانە ەكى جىلعا جۋىق ۋاقىتقا سوزىلعان قاقتىعىستى توقتاتۋ ءۇشىن جان-جاقتى كەلىسىمنىڭ نەگىزىن بەلگىلەدى. بىرنەشە كۇننەن كەيىن نەتانياحۋ يزرايل گازاداعى كەپىلگە الىنعانداردى بوساتۋ جانە سوعىستى توقتاتۋ ءۇشىن، ءبىراق يزرايل ءۇشىن قولايلى شارتتارمەن كەلىسسوزدەردى دەرەۋ جالعاستىراتىنىن ايتتى.
- بۇل ۋاقىتتا انكلاۆتا ۇرىس جالعاسىپ جاتىر. بەيسەنبى كۇنى تاڭەرتەڭنەن بەرى يزرايلدىڭ بۇكىل ايماقتاعى شابۋىلدارىنان كەمىندە 31 پالەستينالىق قازا تاپتى. ونىڭ 19-ى گازا قالاسىندا، - دەپ حابارلايدى AlJazeera.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ب ۇ ۇ يزرايلدىڭ گازاداعى ارەكەتىنەن كەمىندە 21 مىڭ بالا مۇگەدەك بولىپ قالعانىن حابارلاعانىن جازعان ەدىك.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا