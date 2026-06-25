حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىقتارىندا دايىندالعان قۇجاتتاردى ەندى ۇيگە جەتكىزۋگە بولادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ارنايى حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىقتارىندا (ارنايى ح ق ك و) دايىندالعان قۇجاتتار مەن مەملەكەتتىك نومىرلەردى ۇيگە جەتكىزۋ قىزمەتى ىسكە قوسىلدى.
«ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەت» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسىنىڭ مالىمەتىنشە، ەندى كولىك يەلەرى جۇرگىزۋشى كۋالىگىن، كولىكتى تىركەۋ تۋرالى كۋالىكتى نەمەسە مەملەكەتتىك ءنومىردى الۋ ءۇشىن ارنايى ح ق ك و-عا قايتا بارمايدى.
دايىن قۇجاتتى نەمەسە مەملەكەتتىك ءنومىردى ۇيگە جەتكىزۋگە ح ق ك و قوسىمشاسى ارقىلى تاپسىرىس بەرۋگە بولادى. قىزمەت قۇجات راسىمدەلگەن ەلدى مەكەندە كورسەتىلەدى.
ءوتىنىم ساعات 17:00- گە دەيىن بەرىلسە، قۇجات سول كۇنى جەتكىزىلەدى. ال ساعات 17:00-دەن كەيىن بەرىلگەن وتىنىمدەر بويىنشا جەتكىزۋ كەلەسى جۇمىس كۇنى جۇزەگە اسىرىلادى.
تاپسىرىس بەرۋ ءۇشىن قوسىمشاداعى «ارنايى ح ق ك و» بولىمىنە كىرىپ، «دايىن قۇجاتتاردى جەتكىزۋ» قىزمەتىن تاڭداۋ قاجەت. ودان كەيىن جەتكىزۋ مەكەنجايىن جانە قولايلى ۋاقىتتى كورسەتىپ، تولەم جاساۋ كەرەك.
پايدالانۋشىلار قوسىمشا ارقىلى تاپسىرىستىڭ ورىندالۋ بارىسىن جانە كۋرەردىڭ قاي جەردە كەلە جاتقانىن باقىلاي الادى.
مەملەكەتتىك كورپوراتسيانىڭ ايتۋىنشا، جاڭا قىزمەت ازاماتتاردىڭ ۋاقىتىن ۇنەمدەپ، دايىن قۇجاتتاردى الۋدى جەڭىلدەتەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستاندىقتار اۆتوكولىككە ارنالعان «ادەمى» مەملەكەتتىك نومىرلەردى ونلاين تاڭداپ، تاپسىرىس بەرە الاتىنى حابارلانعان ەدى.
اۆتورلار
ۆەنەرا جولامان قىزى