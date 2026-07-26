حالىقارالىق قىلمىستىق سوت تاريحىندا العاش رەت باس پروكۋرور قىزمەتىنەن شەتتەتىلدى
استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق قىلمىستىق سوتقا مۇشە مەملەكەتتەر كوپشىلىك داۋىسپەن باس پروكۋرور كاريم حاندى قىزمەتىنەن شەتتەتۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. بۇل - سوت تاريحىنداعى العاشقى وسىنداي جاعداي، دەپ حابارلايدى Euronews.
كاريم حانعا تاعىلعان سەكسۋالدىق قىسىم كورسەتۋ ايىپتارىنان كەيىن ول قىزمەتىنەن شەتتەتىلدى. باس پروكۋرور بۇل ايىپتاردى بىرنەشە رەت جوققا شىعارعان.
كاريم حاندى قىزمەتىنەن شەتتەتۋ ماسەلەسى بويىنشا جاسىرىن داۋىس بەرۋ ب ۇ ۇ- نىڭ نيۋ-يوركتەگى شتاب-پاتەرىندە وتكەن ارنايى سەسسيادا ۇيىمداستىرىلدى. حالىقارالىق قىلمىستىق سوتقا مۇشە 125 مەملەكەتتىڭ 82- ءسى ونى قىزمەتىنەن شەتتەتۋدى قولداپ داۋىس بەردى.
ماۋسىم ايىندا ىشكى تەرگەۋ ونىڭ قىزمەتتىك ادەپ قاعيدالارىن ورەسكەل بۇزعانى جونىندە قورىتىندى جاساعاننان كەيىن كاريم حان ايىپتار قارالعان كەزەڭدە ۋاقىتشا قىزمەتىنەن شەتتەتىلگەن ەدى. ونىڭ ءوزى بۇل قورىتىندىلاردى ءۇزىلدى-كەسىلدى جوققا شىعارادى.
كاريم حاننىڭ قىزمەتىنەن شەتتەتىلۋى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ اكىمشىلىگىنىڭ حالىقارالىق قىلمىستىق سوتقا قىسىمدى كۇشەيتكەن كەزەڭىمەن تۇسپا-تۇس كەلدى. بۇعان دەيىن ا ق ش اكىمشىلىگى كاريم حانعا جانە ح ق س- تىڭ تاعى ون ەكى قىزمەتكەرىنە قارسى سانكسيا ەنگىزگەن.
سانكسيالار سوتتىڭ يزرايلدىڭ جوعارى لاۋازىمدى شەنەۋنىكتەرىنە، سونىڭ ىشىندە پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋعا گازا سەكتورىنداعى سوعىسقا بايلانىستى قاماۋعا الۋ وردەرىن بەرگەنىنە، سونداي-اق اۋعانستانداعى وقيعالارعا قاتىستى امەريكالىق اسكەري قىزمەتشىلەرگە بايلانىستى ح ق س جۇرگىزىپ جاتقان تەرگەۋلەرگە جاۋاپ رەتىندە ەنگىزىلدى.
ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسى ماركو رۋبيو وتكەن اپتادا امەريكا قۇراما شتاتتارى «حالىقارالىق قىلمىستىق سوتتىڭ ا ق ش ەگەمەندىگىنە ءتوندىرىپ وتىرعان قاتەرىن جويۋعا باعىتتالعان اۋقىمدى ناۋقاندى» باستايتىنىن مالىمدەدى.
رۋبيونىڭ ايتۋىنشا، ۆاشينگتون مەملەكەتتەردىڭ ح ق س قۇرامىنان شىعۋىنا ىقپال ەتۋگە، سوتپەن ىنتىماقتاساتىن ۇيىمدارعا قارسى سانكسيالار ەنگىزۋگە، سونداي-اق سوت قىزمەتكەرلەرىنىڭ ا ق ش-قا كىرۋىنە تىيىم سالۋعا نيەتتى.
كاريم حاننىڭ قىزمەتىنەن شەتتەتىلۋى بۇعان دەيىن شىعارىلعان قاماۋعا الۋ وردەرلەرىنە بىردەن اسەر ەتپەيدى. ولاردىڭ كۇشىندە قالۋى نەمەسە جويىلۋى تۋرالى شەشىمدى تەك حالىقارالىق قىلمىستىق سوتتىڭ سۋديالارى عانا قابىلدايدى.
ايتا كەتەيىك، ۇلى بريتانيا سوتتالعانداردى مەرزىمىنەن بۇرىن بوساتۋ باعدارلاماسىن ۋاقىتشا توقتاتتى.
ال وڭتۇستىك كورەيا سوتى بۇرىنعى ءبىرىنشى حانىم ءىسىنىڭ ۇكىمىن كەيىنگە قالدىردى.