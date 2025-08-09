حالىقارالىق قاۋىمداستىق يزرايلدى گازا سەكتورىن باسىپ الۋدى دەرەۋ توقتاتۋعا شاقىردى
استانا. KAZINFORM - يزرايلدىڭ گازانى باسىپ الۋ جوسپارى ب ۇ ۇ مەن حالىقارالىق قاۋىمداستىقتىڭ سىنىنا ۇشىرادى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ب ۇ ۇ ادام قۇقىقتارى جونىندەگى باسقارماسىنىڭ باسشىسى فولكەر تيۋرك جۇما كۇنى «يزرايل ۇكىمەتىنىڭ وككۋپاتسيالانعان گازا سەكتورىن تولىق اسكەري باسىپ الۋ جوسپارى دەرەۋ توقتاتىلۋى كەرەك» دەپ مالىمدەدى.
ەسكە سالا كەتسەك، يزرايلدىڭ قاۋىپسىزدىك كابينەتى جۇماعا قاراعان ءتۇنى پرەمەر-مينيستر بينيامين نەتانياحۋدىڭ گازا قالاسىن باقىلاۋعا الۋ تۋرالى شەشىمىن بەكىتتى. جوسپارعا سايكەس، يزرايل اسكەرى گازا قالاسىن باسىپ الۋعا دايىندالادى.
تيۋرك اتاپ وتكەندەي، بۇل جوسپار يزرايلدىڭ ەكى مەملەكەت تۋرالى كەلىسىلگەن شەشىمنىڭ جۇزەگە اسۋى جانە پالەستينالىقتاردىڭ ءوز تاعدىرىن تاڭداۋ قۇقىعىمەن سايكەس كەلەتىن وككۋپاتسياسىن مۇمكىندىگىنشە تەزىرەك توقتاتۋى كەرەك دەگەن ب ۇ ۇ حالىقارالىق سوتىنىڭ شەشىمىنە قايشى كەلىپ وتىر.
ول سونداي-اق يزرايل «گۋمانيتارلىق كومەكتىڭ تولىق جانە كەدەرگىسىز اعىنىن» قامتاماسىز ەتۋى كەرەكتىگىن، ال پالەستينا قارۋلى توپتارى كەپىلگە الىنعانداردى شارتسىز بوساتۋى كەرەكتىگىن باسا ايتتى. بۇعان قوسا، تيۋرك يزرايلدى «ەرىكتى نەگىزدە ۇستالعان پالەستينالىقتاردى» بوساتۋعا شاقىردى.
يزرايل ۇكىمەتىنىڭ شەشىمى ەل ىشىندە جانە شەتەلدە وتكىر سىنعا ۇشىرادى.
يزرايل وپپوزيتسياسىنىڭ جەتەكشىسى ياير لاپيد ۇسىنىلعان جوسپاردى «اپات» دەپ اتاپ، بۇل كەپىلگە الىنعاندار مەن يزرايل اسكەرلەرىنىڭ ولىمىنە اكەلەتىنىن ايتتى.
لاپيدتىڭ پىكىرىنشە، ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ءمينيسترى يتامار بەن- گۆير مەن قارجى ءمينيسترى بەتسالەل سموتريچ نەتانياحۋدى اسكەري وپەراتسيالاردى ۇزارتۋعا، كوپتەگەن ساربازداردىڭ ولىمىنە جانە يزرايلدىك سالىق تولەۋشىلەرگە ونداعان ميللياردتاعان شىعىن اكەلەتىن شەشىمگە «تارتتى».
مىسىر
مىسىر الاڭداۋشىلىعىن ءبىلدىرىپ، ەگەر سودىرلارعا قاشۋ مۇمكىندىگىن بەرمەسە، يزرايلدىڭ جوسپارى حاماس قولىندا ۇستاعان يزرايلدىكتەردىڭ ءولىم جازاسىنا كەسىلۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى.
پرەزيدەنت ابدەل-فاتتاح اس-سيسي يزرايل مەن حاماس اراسىنداعى اتىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسسوزدى دەرەۋ قايتا باستاۋدى تالاپ ەتتى. ول سونداي-اق ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپپەن زورلىق-زومبىلىقتى توقتاتۋ ارەكەتتەرىنە باعىتتالعان تىكەلەي كەلىسسوز جۇرگىزۋدى سۇرادى.
قىتاي
قىتاي دا يزرايلدىڭ گازا قالاسىن باقىلاۋعا الۋ جوسپارىنا قاتىستى «قاتتى الاڭداۋشىلىعىن» ءبىلدىرىپ، ونى «قاۋىپتى ارەكەتتەرىن دەرەۋ توقتاتۋعا» شاقىردى.
- گازا پالەستينا حالقىنا تيەسىلى جانە ول پالەستينا اۋماعىنىڭ اجىراماس بولىگى، - دەپ مالىمدەدى ق ح ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ وكىلى AFP اگەنتتىگىنە.
ۇلى بريتانيا
بىرىككەن كورولدىك تا قاقتىعىستىڭ ورشۋىنە الاڭداۋشىلىعىن ءبىلدىردى. پرەمەر-مينيستر كتر ستارمەر يزرايلدىڭ گازانى باسىپ الۋ شەشىمىن ايىپتاپ، بۇل ايماقتاعى گۋمانيتارلىق اپاتتى ودان سايىن ۋشىقتىراتىنىن مالىمدەدى.
- يزرايلدىڭ بۇل شەشىمى بەيبىت تۇرعىنداردىڭ قايعى-قاسىرەتىن ارتتىرىپ، قوسىمشا قانتوگىسكە اكەلەدى، - دەپ مالىمدەدى ستارمەر.
ول يزرايلدى ارەكەتىن دەرەۋ قايتا قاراۋعا شاقىردى، ولاردىڭ قاقتىعىستى بەيبىت جولمەن شەشۋگە اكەلمەيتىنىن العا تارتتى.
اۋستراليا
ءوز كەزەگىندە اۋستراليا دا گازاداعى گۋمانيتارلىق جاعدايدى العا تارتىپ، يزرايلدىڭ شەشىمىن ايىپتادى. ەلدىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى پەنني ۆونگ يزرايلدى سەكتورعا اسكەري باقىلاۋىنان باس تارتۋعا شاقىرىپ، حالىقتى كۇشتەپ كوشىرۋ حالىقارالىق نورمالاردى بۇزادى دەپ باسا ايتتى.
تۇركيا
تۇركيا سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى يزرايلدىڭ گازا قالاسىن باقىلاۋعا الۋ جوسپارىن قاتاڭ ايىپتاپ، حالىقارالىق قاۋىمداستىق پەن ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىن بۇل جوسپاردىڭ جۇزەگە اسۋىن بولدىرماۋ ءۇشىن ارەكەت ەتۋگە شاقىردى.
بۇعان دەيىن نەتانياحۋ گازا سەكتورىن تولىق باسىپ الۋدى كوزدەپ وتىرعانىن جازعان ەدىك.