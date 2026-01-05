حالىقارالىق داۋ-دامايلاردا ارااعايىن بولاتىن ويىم جوق - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق داۋ-دامايلاردا ارا اعايىن بولاتىن ەشقانداي ويىم جوق. بۇل تۋرالى «Turkistan» گازەتىنە سۇحبات بەرگەن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- سىرتقى ساياساتقا قاتىستى جوعارى دەڭگەيدەگى ءىس-شارالاردىڭ كوپتىگى قازاقستاننىڭ ابىروي-بەدەلى ءوسىپ، حالىقارالىق قۇقىق سۋبەكتىسى رەتىندەگى ءرولى ارتا تۇسكەنىن كورسەتەدى. شەتەلگە جاساعان ساپارلارىمنان بولەك، ازيا، ەۋروپا جانە تاياۋ شىعىس ايماقتارىنداعى ىقپالدى مەملەكەتتەردىڭ باسشىلارى استاناعا ساپارمەن كەلدى. ءاربىر كەلىسسوزدە ەكونوميكالىق جانە ينۆەستيتسيالىق ىقپالداستىققا، الەمدىك ارەناداعى قارىم-قاتىناسقا قاتىستى ماڭىزدى ماسەلەلەر كوتەرىلەدى. بىلتىر ەكونوميكامىزداعى باسىمدىق بەرىلگەن سالالاردى دامىتۋ ءۇشىن جالپى سوماسى 70 ميلليارد دوللاردان اساتىن قۇجاتتارعا قول قويىلدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنتتىڭ پايىمىنشا، قازاقستان ەۋرازيا كىندىگىندە ورنالاسقان ەل رەتىندە، اسىرەسە، قازىرگى الماعايىپ زاماندا ءتۇرلى ۇدەرىستەن سىرت قالماۋى كەرەك.
- ءبىزدىڭ حالىقارالىق قاتىناستاعى نەگىزگى ماسەلەلەر تۋرالى ءوز كوزقاراسىمىز، ناقتى ۇستانىمىمىز بولۋعا ءتيىس. سوندىقتان، مەن ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ مەرەيتويلىق سەسسياسىندا وسى امبەباپ جاھاندىق ۇيىمدى رەفورمالاۋعا قاتىستى قازاقستاننىڭ ۇستانىمىن ەگجەي-تەگجەيلى ايتىپ ءوتتىم. حالىقارالىق داۋ-دامايلاردا ارا اعايىن بولاتىن ەشقانداي ويىم جوق، سونداي-اق، ءبىرقاتار ەلدەردىڭ ۇسىنىس- پىكىرىنە قاراماستان، ب ۇ ۇ- داعى جۇمىسقا قايتا ورالاتىن نيەتىم دە جوق. ءبىراق، جابىق كەڭەستەر مەن پىكىرتالاستارعا قاتىسامىن، ونىڭ ۇستىنە ءبىرقاتار مەملەكەت باسشىلارى مەنىڭ پىكىرىمدى بىلگىسى كەلەدى. مەن ءۇشىن وسى ماڭىزدى جۇمىستى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا جاريالاۋدىڭ ەش قاجەتتىگى جوق، سەبەبى پوپۋليزمنەن اۋلاقپىن. بۇل ۇستانىمىم جابىق كەڭەستەرگە قاتىسۋشىلار ءۇشىن دە ماڭىزدى بولسا كەرەك، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.