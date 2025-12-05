حالىقارالىق عىلىمي جوبا بايقاۋلارىنىڭ جەڭىمپازدارىنا مەملەكەتتىك سىياقى تاعايىندالادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا دارىندى وقۋشىلاردى جانە ولاردىڭ جەتەكشىلەرىن قولداۋ مەن ىنتالاندىرۋ مەحانيزمدەرى زاڭنامالىق دەڭگەيدە بەكىتىلدى، دەپ حابارلايدى ق ر وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، بيىلدان باستاپ حالىقارالىق عىلىمي جوبا بايقاۋلارىندا ۇزدىك ناتيجەگە قول جەتكىزگەن وقۋشىلار مەن ولاردى دايىنداعان پەداگوگتەرگە مەملەكەتتىك ءبىر رەتتىك اقشالاي سىياقى تاعايىندالادى.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ كۇنى كەشە قول قويعان «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە مادەنيەت، ءبىلىم بەرۋ، وتباسى جانە مەملەكەتتىك باقىلاۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭ بالالاردىڭ ءبىلىم مەن عىلىمعا قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان ماڭىزدى وزگەرىستەردى قامتيدى.
بۇل زاڭنىڭ قابىلدانۋى مەملەكەت باسشىسىنىڭ دارىندى جاستاردى جان-جاقتى قولداۋعا باعىتتالعان رەفورمالارىنىڭ جۇيەلى جالعاسى. بۇعان دەيىن مۇنداي كوتەرمەلەۋ حالىقارالىق پاندىك وليمپيادالارعا قاتىسقان وقۋشىلار مەن ۇستازدارعا دا بەرىلگەن بولاتىن.
ەندى حالىقارالىق بەدەلدى پاندىك وليمپيادالارمەن قاتار حالىقارالىق عىلىمي بايقاۋلاردا التىن مەدال يەلەنگەن وقۋشىلار 1500 ا ە ك- كە دەيىن، كۇمىس مەدال يەگەرلەرى 1000 ا ە ك، ال قولا مەدال العاندار 500 ا ە ك كولەمىندە مەملەكەتتىك سىياقى الادى. سونىمەن بىرگە ولاردى جارىسقا دايىنداعان پەداگوگتەرگە 26,5 بازالىق لاۋازىمدىق ايلىققا دەيىنگى سىياقى تاعايىندالادى.
بيىل جالپى ءبىلىم بەرەتىن پاندەر بويىنشا 7 بەدەلدى حالىقارالىق وليمپيادادا قازاقستان قۇراماسى 27 مەدال يەلەندى (4 التىن، 13 كۇمىس، 10 قولا). ونىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 27 جەڭىمپاز وقۋشىعا 94,3 ميلليون تەڭگە، ال 24 پەداگوگقا 7,4 ميلليون تەڭگە تولەندى.
- جاڭا نورمالار دارىندى بالالاردى قولداۋ جۇيەسىن كۇشەيتىپ قانا قويماي، ءبىلىم سالاسىنداعى جوعارى ناتيجەلەردىڭ بەدەلىن ارتتىرىپ، ەلدە وليمپيادالىق ءارى عىلىمي قوزعالىستىڭ ودان ءارى دامۋىنا جاڭا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
