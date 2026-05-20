حالىقارالىق اتوم ەنەرگياسى اگەنتتىگىنىڭ باسشىسى قازاقستانعا كەلەدى
استانا. قازاقپارات - 25-27-مامىر كۇندەرى اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى حالىقارالىق اگەنتتىكتىڭ باس ديرەكتورى رافاەل گروسسيدىڭ قازاقستانعا ساپارى وتەدى.
بۇل تۋرالى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى ەرلان جەتىبايەۆ ايتتى.
- ساپار اياسىندا جوعارى دەڭگەيدەگى كەزدەسۋ، 2026-2036-جىلدارعا ارنالعان اگەنتتىكپەن ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋ جونىندەگى جول كارتاسىنا جانە عىلىم مەن يادرولىق مەديتسينا سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىق تۋرالى وزگە دە قۇجاتتارعا قول قويۋ جوسپارلانعان، - دەدى رەسمي وكىل ەلوردادا وتكەن بريفينگتە.
بۇعان دەيىن قازاقستانداعى اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى اگەنتتىگىنىڭ ءتوراعاسى الماسادام ساتقاليەۆ ا ق ش- تىڭ قازاقستانداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى دجۋلي ستاففتپەن كەزدەسكەن ەدى. تاراپتار عىلىمي-تەحنيكالىق ىنتىماقتاستىق، تاجىريبە الماسۋ، كادرلار دايارلاۋ ماسەلەلەرىن تالقىلادى.
ەلىمىزدە سالىناتىن ەكىنشى ا ە س- كە مويىنقۇم اتاۋى بەرىلەدى. ول دا بالقاشتا ورنالاسادى.