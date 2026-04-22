19:09, 22 - ءساۋىر 2026 | GMT +5
حالىقارالىق ارالدى قۇتقارۋ قورى قۇرىلتايشى مەملەكەت باسشىلارى اقورداعا كەلدى
استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق ارالدى قۇتقارۋ قورى قۇرىلتايشى مەملەكەت باسشىلارى كەڭەسىنىڭ وتىرىسىنا قاتىسۋشىلار اقورداعا كەلدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مارتەبەلى مەيمانداردى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قارسى الدى.
حالىقارالىق ارالدى قۇتقارۋ قورى قۇرىلتايشى مەملەكەتتەر باسشىلارى كەڭەسىنىڭ وتىرىسىنا قاتىسۋشىلار بىرگە سۋرەتكە ءتۇستى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسىنىڭ گرۋزيا پرەزيدەنتى ميحايل كاۆەلاشۆيليمەن كەزدەسۋ وتكىزگەنىن حابارلاعان ەدىك.