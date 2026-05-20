حالىق قولونەرى جانە بەينەلەۋ ونەرى مەكتەبى جوباسىنا ءوتىنىم قابىلداۋ باستالدى
استانا. KAZINFORM - ىرىكتەۋدەن وتكەن شەبەرلەر جوبا اياسىنداعى ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسىنا قاتىسىپ، ۇلتتىق كودتى، مادەني ساباقتاستىقتى جانە قازاق حالقىنىڭ باي مۇراسىن ساقتاۋعا ءوز ۇلەسىن قوسا الادى، دەپ حابارلايدى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
كرەاتيۆتى يندۋستريالاردى دامىتۋ قورى قازاقتىڭ سيرەك كەزدەسەتىن، بىرەگەي ءارى ۇمىت بولا باستاعان قولونەر تۇرلەرىمەن اينالىساتىن شەبەرلەردى «حالىق قولونەرى جانە بەينەلەۋ ونەرى مەكتەبى» جوباسىنا قاتىسۋعا شاقىرادى.
جوبا ۇلتتىق ونەردى ساقتاۋعا، ءداستۇرلى كاسىپ تۇرلەرىن جاڭعىرتۋعا جانە قازاقتىڭ عاسىرلار بويى قالىپتاسقان تاجىريبەسىن جاس ۇرپاققا جەتكىزۋگە باعىتتالادى.
- وتىنىمدەر 2026 -جىلعى 31-مامىرعا دەيىن ەلەكتروندى فورماتتا قابىلدانادى. قاتىسۋ ۇشىن سىلتەمە ارقىلى ارنايى فورمانى تولتىرىپ، پورتفوليو ۇسىنۋ قاجەت. پورتفوليو Instagram-پاراقشا سىلتەمەسى، بەينەتانىستىرىلىم، PDF- پرەزەنتاتسيا، شىعارماشىلىق جۇمىستاردىڭ فوتوسۋرەتتەرى نەمەسە شەبەردىڭ وسىعان دەيىنگى جۇزەگە اسىرعان جوبالار ءتىزىمى فورماتىندا قابىلدانادى، - دەلىنگەن مينيسترلىك تاراتقان اقپاراتتا.
وسىدان بۇرىن س ق و-دا جازاسىن وتەۋشىلەر ۇلتتىق قولونەردى مەڭگەرىپ، ات ابزەلدەرىن جاسايتىنىن جازعان ەدىك.