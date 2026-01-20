حالىق قولداسا قازاقستاننىڭ مەملەكەتتىك قۇرىلىسىنىڭ جاڭا كەزەڭى باستالادى - پرەزيدەنت
قىزىلوردا. KAZINFORM - اتا زاڭدا ەلىمىزدىڭ زايىرلى مەملەكەت ەكەنىن ايگىلەيتىن نورمالاردى ساقتاپ، كۇشەيتە ءتۇسۋىمىز قاجەت. بۇل تۋرالى ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- ءبىز اتا زاڭدا ەلىمىزدىڭ زايىرلى مەملەكەت ەكەنىن ايگىلەيتىن نورمالاردى ساقتاپ، كۇشەيتە ءتۇسۋىمىز قاجەت. كونستيتۋتسيامىز زامان تالابىنا ساي بولۋى كەرەك. 21-عاسىردا سيفرلاندىرۋ ۇدەرىسى وتە جىلدام ءجۇرىپ جاتىر، تۇراقتى جانە اسا قارقىندى سيپاتقا يە بولدى. جوعارى تەحنولوگيا ادامنىڭ كۇندەلىكتى ومىرىنە، قۇقىقتارى مەن بوستاندىقتارىنا تىكەلەي اسەرىن تيگىزە باستادى. بولاشاقتا بۇل ءۇردىس ۇزدىكسىز جالعاسا بەرەتىنى انىق. سوندىقتان ەلىمىزدەگى سيفرلاندىرۋ ۇدەرىسىنىڭ ينستيتۋتسيونالدىق-قۇقىقتىق نەگىزى اتا زاڭدا مىندەتتى تۇردە اتالىپ ءوتۋى قاجەت، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى كونستيتۋتسيادا ازاماتتاردىڭ دەربەس سيفرلىق دەرەكتەرى زاڭمەن قورعالاتىنى ناقتى ايتىلۋى كەرەك دەپ سانايتىنىن باسا ايتتى.
- مەن ازىرگە كەلىپ تۇسكەن ۇسىنىستاردىڭ نەگىزگى تۇستارىنا توقتالىپ ءوتتىم. وسىلايشا، كونستيتۋتسيالىق رەفورمانىڭ جالپى سۇلباسى شىعىپ كەلەدى. جارتى جىل بويى وتكىزىلگەن پىكىرتالاستار مەن تالقىلاۋلار كەزىندە الداعى رەفورماعا قاتىستى باستى ۇستانىمدار ايقىندالدى. بۇل ۇستانىمدار ءبىر-بىرىمەن ءوزارا تىعىز بايلانىستى. ءتيىستى بايلانىس ارنالارى ارقىلى حالىقتان كەلىپ تۇسكەن يدەيالار مۇقيات سارالاندى. ويعا قونىمدى باستامالار بارىنشا ەسكەرىلدى. حالىقتىڭ قولداۋىنا يە بولسا، قازاقستاننىڭ مەملەكەتتىك قۇرىلىسىنىڭ جاڭا كەزەڭى باستالادى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
وسىعان دەيىن پرەزيدەنت الداعى رەفورماعا قاتىستى پىكىر بىلدىرگەن بولاتىن.