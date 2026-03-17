حالىق كونستيتۋتسياسى 1-شىلدەدەن باستاپ رەسمي تۇردە ءوز كۇشىنە ەنەدى
استانا. KAZINFORM - بۇل جونىندە پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ كونستيتۋتسيانى قابىلداۋعا ارنالعان سالتاناتتى جيىندا ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- بۇگىن بارشاڭىز تاريحىمىزداعى اسا ماڭىزدى، ءمان- ماعىناسى ايرىقشا، ەل ومىرىندە وشپەس ءىز قالدىراتىن وقيعانىڭ كۋاسى بولدىڭىزدار.
مەن مەملەكەت باسشىسى رەتىندە بۇكىل حالىق اتىنان اتا زاڭىمىزعا قول قويدىم. سونىمەن قاتار كونستيتۋتسيانى ىسكە اسىرۋ جونىندەگى شارالار تۋرالى جارلىققا قول قويدىم.
ەندى حالىق كونستيتۋتسياسى 1-شىلدەدەن باستاپ رەسمي تۇردە ءوز كۇشىنە ەنەدى. ال كونستيتۋتسيا كۇنىن مەملەكەتتىك مەرەكە رەتىندە ۇلتتىق دەڭگەيدە جىل سايىن 15-ناۋرىزدا اتاپ وتەتىن بولدىق.
ەلىمىزدىڭ بارشا حالقىنا اتا زاڭىمىز قۇتتى بولسىن دەگىم كەلەدى، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى كونستيتۋتسيا - مەملەكەتىمىزدىڭ ۇزاقمەرزىمدى ماقسات-مۇراتىن ايقىندايتىن، ۇلتىمىزدىڭ كەلەشەك تاعدىرىنا تىكەلەي اسەر ەتەتىن تاريحي قۇجات ەكەنىن ايتتى.
- بۇل - شىن مانىندە حالىق كونستيتۋتسياسى. ونىڭ جوباسى شامامەن ەكى جىل بۇرىن پىسىقتالا باستادى. كەيىن مۇقيات تالقىلانىپ، زەردەلەنىپ جازىلدى. كونستيتۋتسيامىز - تاباندى ۇجىمدىق ەڭبەكتىڭ ناتيجەسى.
ءبىز بۇگىن ءبىر ەل بولىپ ۇلت جىلناماسىنىڭ جاڭا مەجەسىنە وتتىك، تۇبەگەيلى وزگەرىستەردىڭ ساپاسى جانە مازمۇنى ەرەكشە بىرەگەي كەزەڭىنە اياق باستىق.
كەشە عانا ەلىمىزدە جالپىحالىقتىق رەفەرەندۋم ويداعىداي ءوتتى. وعان جۇرتشىلىق جاپپاي بەلسەنە قاتىستى.
ازاماتتارىمىز ءوز تاڭداۋىن جاسادى، حالقىمىز ءبىر كىسىدەي جاڭارۋ مەن جاڭعىرۋ جولىن جاقتاپ داۋىس بەردى. حالقىمىز وتانىمىزدىڭ بولاشاعى ءۇشىن وتە جاۋاپتى ساتتە جۇمىلا ەڭبەك ەتتى، ورتاق ىسكە وراسان زور ۇلەس قوستى. ۇلى ابايدىڭ «بىرلىك - اقىلعا بىرلىك» دەگەن وسيەت ءسوزى وسىنداي كەزدە ايتىلعان بولسا كەرەك، - دەدى ول.
