حالىق كەڭەسىنىڭ وكىلەتتىگى جاريالاندى - كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا
استانا. KAZINFORM - كونستيتۋتسيالىق رەفورمالار جونىندەگى كوميسسيانىڭ (كونستيتۋتسيالىق كوميسسيا) كەزەكتى وتىرىسىندا ءماجىلىس دەپۋتاتى سەرگەي پونوماريەۆ حالىق كەڭەسىنىڭ قۇرامى مەن تۋرالى ايتتى.
حالىق كەڭەسى قازاقستان حالقى اسسامبلەياسى مەن ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ ورنىن باسادى.
70-باپتىڭ ۇسىنىلعان نۇسقاسىنا سايكەس، حالىق كەڭەسى قازاقستان حالقىنىڭ مۇددەسىن بىلدىرەتىن جوعارى كونسۋلتاتيۆتىك ورگان بولادى.
پونوماريەۆ اتاپ وتكەندەي، حالىق كەڭەسىن قۇرۋ، ونىڭ وكىلەتتىكتەرى جانە قىزمەتىن ۇيىمداستىرۋ جەكە كونستيتۋتسيالىق زاڭمەن انىقتالادى.
دەپۋتاتتىڭ سوزىنە قاراعاندا، حالىق كەڭەسىنىڭ قۇرامىنا قازاقستان ازاماتتارى كىرەدى. ونىڭ اراسىندا 42 مۇشەسى ەلدەگى ەتنوستاردىڭ وكىلدەرىنەن، تاعى 42 ءسى قوعامدىق بىرلەستىكتەردەن، سونداي-اق وڭىرلەردەگى ءماسليحاتتاردان 42 وكىل بولادى. بۇل ءوز كەزەگىندە جەرگىلىكتى جەردەگى جاعدايدى ەسكەرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
حالىق كەڭەسىنىڭ وكىلەتتىگى 71-باپتا كورسەتىلگەن.
- مەملەكەتتىڭ ىشكى ساياساتىنىڭ نەگىزگى باعىتتارى بويىنشا ۇسىنىستار ازىرلەۋ؛
- قوعامدىق كەلىسىمدى، ۇلتتىق بىرلىكتى جانە ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ؛
- قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ نەگىزگى قاعيداتتارى مەن ۇلتتىق قۇندىلىقتاردى ناسيحاتتاۋ؛
- زاڭ جوبالارىن قۇرىلتايعا ۇسىنۋ؛
- رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم وتكىزۋگە باستاماشىلىق جاساۋ.
ەسكە سالساق، جاقىندا پرەزيدەنت جاڭا پارلامەنتكە «قۇرىلتاي» دەگەن اتاۋ بەرۋدى ۇسىندى.
بۇعان دەيىن حالىق كەڭەسى رەفەرەندۋم وتكىزۋگە باستاما كوتەرە الاتىنىن جازعان ەدىك.