حالىق كەڭەسى زاڭ باستاماسىن كوتەرىپ، رەفەرەندۋم ۇسىنۋعا قۇقىلى - سەرىك اقىلباي
استانا. KAZINFORM - جاڭا كونستيتۋتسياعا ساي قۇرىلاتىن حالىق كەڭەسى زاڭ جوبالارىن ۇسىنۋعا باستاماشى بولىپ، رەفەرەندۋم وتكىزۋ جونىندە ۇسىنىس ەنگىزە الادى.
بۇل تۋرالى «قازاقستان زاڭگەرلەر وداعى» رەسپۋبليكالىق قوعامدىق بىرلەستىگىنىڭ ءتوراعاسى سەرىك اقىلباي Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ «بۇگىن LIVE» باعدارلاماسىندا ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، حالىق كەڭەسى حالىق پەن بيلىك اراسىن جالعايتىن كونستيتۋتسيالىق وكىلەتتى ورگانعا اينالادى.
- كەزىندە ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ مۇشەسى بولدىم. سول ۋاقىتتا وڭىرلەردەن كەلگەن مۇشەلەر ءتۇرلى ۇسىنىس ايتىپ، قوردالانعان ماسەلەلەردى شەشۋ جولدارىن كوتەرەتىن. سوڭعى بەس جىلدا قۇرىلتاي مۇشەلەرىنىڭ ۇسىنىستارى نەگىزىندە 27 زاڭ قابىلداندى. ەندى حالىق كەڭەسى كونستيتۋتسيالىق وكىلەتتى ورگان مارتەبەسىنە يە بولدى، - دەدى سەرىك اقىلباي.
ونىڭ سوزىنشە، جاڭا ينستيتۋتتىڭ وكىلەتى بۇرىنعىدان الدەقايدا كەڭ.
- حالىق كەڭەسى زاڭدارعا ۇسىنىس ەنگىزىپ، زاڭ شىعارۋ باستاماسىن كوتەرە الادى. سونىمەن قاتار رەفەرەندۋم وتكىزۋ ماسەلەسىن ۇسىنۋعا قۇقىلى. بۇل - بۇرىن بولماعان مۇمكىندىك. ياعني حالىقتىڭ پىكىرى جاي ايتىلىپ قويماي، ناقتى ۇسىنىس رەتىندە راسىمدەلەدى، - دەدى ول.
سەرىك اقىلبايدىڭ ايتۋىنشا، حالىق كەڭەسى ەنگىزگەن ۇسىنىستاردى مەملەكەتتىك ورگاندار مىندەتتى تۇردە قاراۋعا ءتيىس.
- مەملەكەتتىك ورگاندار حالىق كەڭەسىنىڭ ۇسىنىستارىن قاراۋعا مىندەتتى. وسىلايشا حالىق پەن بيلىك اراسىن جالعايتىن جاڭا ينستيتۋت قالىپتاسادى، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن جاڭا كونستيتۋتسيا حالىق بيلىگىن كۇشەيتەتىنىن جازعانبىز.