حالىق كەڭەسى تۋرالى زاڭ قابىلداندى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىندا «قازاقستان حالىق كەڭەسى تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كونستيتۋتسيالىق زاڭى ەكىنشى وقىلىمدا قابىلداندى.
سەناتور نۇرتورە ءجۇسىپ اتالعان زاڭ جونىندە بايانداما جاساپ، وزەكتىلىگىنە توقتالدى.
- بۇل قۇجات جاي عانا زاڭ ەمەس، بۇل - مەملەكەت پەن قوعام اراسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ جاڭا مودەلىن قالىپتاستىراتىن، حالىق وكىلدىگىن ينستيتۋتسيونالدى تۇردە كۇشەيتەتىن ماڭىزدى قادام. زاڭعا سايكەس، ەلىمىزدە كونستيتۋتسيالىق مارتەبەگە يە جوعارى كونسۋلتاتيۆتىك ورگان حالىق كەڭەسى قۇرىلادى. ونىڭ باستى ماقساتى - قوعام پىكىرىن مەملەكەتتىك شەشىم قابىلداۋ ۇدەرىسىنىڭ اجىراماس بولىگىنە اينالدىرۋ. حالىق كەڭەسى تەك ديالوگ الاڭى ەمەس، ول حالىقتىڭ شىنايى ءۇنىن جەتكىزەتىن، ستراتەگيالىق دەڭگەيدە ىقپال ەتەتىن بىرەگەي ينستيتۋت بولادى. وندا ازاماتتاردىڭ ۇسىنىستارى جۇيەلى تۇردە قارالىپ، ناقتى ساياساتقا اسەر ەتۋ مۇمكىندىگىنە يە بولادى. بۇل، اسىرەسە، قازاقستان سەكىلدى كوپەتنوستى جانە كوپقىرلى قوعام ءۇشىن ماڭىزدى. سەبەبى، تۇراقتىلىق پەن دامۋدىڭ نەگىزى - ءادىل وكىلدىك پەن اشىق ديالوگ، - دەدى ول.
دەمەك، حالىق كەڭەسىنىڭ ارقاسىندا ازاماتتاردىڭ ساياسي ۇدەرىستەردەگى بەلسەندىلىگى كۇشەيىپ، ەلدىڭ كەلەشەگىنە قاتىستى شەشىمدەر قابىلداۋعا اتسالىسادى.
- كەڭەس ءارتۇرلى الەۋمەتتىك توپتاردىڭ، وڭىرلەردىڭ جانە بۋىنداردىڭ مۇددەلەرىن توعىستىرىپ، ورتاق ۇلتتىق كۇن ءتارتىبىن قالىپتاستىرۋعا ىقپال ەتەدى. اتالعان زاڭ دەموكراتيالىق قاعيداتتاردى ودان ءارى نىعايتادى. اشىقتىق، جاريالىلىق جانە ەسەپتىلىك جاڭا دەڭگەيگە كوتەرىلەدى. مەملەكەت قوعام سۇرانىسىنا جەدەل ءارى جۇيەلى جاۋاپ بەرەتىن قۇرىلىم رەتىندە داميدى. ەڭ باستىسى، ازاماتتاردىڭ مەملەكەتتىك باسقارۋداعى ءرولى ارتادى. ەگەر بۇرىن كەي باستامالار ءتيىستى دەڭگەيدە ەسكەرىلمەي قالسا، ەندى حالىق كەڭەسى ارقىلى ولار ينستيتۋتسيونالدى تۇردە قارالاتىن بولادى. بۇل - پرەزيدەنت ۇسىنعان «حالىق ۇنىنە قۇلاق اساتىن مەملەكەت» تۇجىرىمداماسىنىڭ ناقتى كورىنىسى. سونىمەن قاتار، زاڭ وڭىرلەردىڭ ءرولىن كۇشەيتۋگە دە مۇمكىندىك بەرەدى. جەرگىلىكتى باستامالاردى قولداۋ ارقىلى الەۋمەتتىك، مادەني، ءبىلىم بەرۋ جانە ەكونوميكالىق جوبالاردى قولداۋعا جول اشىلادى. بۇل زاڭ - مەملەكەت پەن قوعام اراسىنداعى سەنىمدى نىعايتاتىن تاريحي قۇجات. بۇل ءار ازاماتتىڭ ءوز پىكىرىنىڭ ماڭىزدى ەكەنىن سەزىنۋىنە، ەل بولاشاعىنا ىقپال ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. ءبىز بۇگىن جاڭا قوعامدىق كەلىسىمنىڭ نەگىزىن قالاپ وتىرمىز. بۇل كەلىسىمدە مەملەكەت پەن حالىق ءوزارا سەنىمدى سەرىكتەس رەتىندە ارەكەت ەتەدى، - دەدى سەناتور.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستان حالىق كەڭەسىنىڭ مۇشەلەرى قوعامدىق نەگىزدە جۇمىس ىستەيتىنىن، ولارعا جالاقى تولەنبەيتىنىن جازعانبىز.