حالىق كەڭەسى اسسامبلەيا جۇمىسىن ودان ءارى كۇشەيتەدى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ تاۋەلسىزدىك سارايىندا وتكەن بريفينگتە حالىق كەڭەسىنىڭ جۇمىسىن ارتتىرۋ تۋرالى پىكىر ءبىلدىردى.
- ءسىز كونستيتۋتسيالىق رەفورما تاريحي وزگەرىستەردىڭ باستاماسى ەكەنىن، ال تۇبەگەيلى جاڭعىرتۋ جىل سوڭىنا دەيىن، ءتىپتى كەلەسى جىلى دا جالعاساتىنىن ايتقان ەدىڭىز. ەندى قۇرىلتاي مەن قازاقستان حالىق كەڭەسى ىسكە كىرىسىپ، ۆيتسە- پرەزيدەنت لاۋازىمى تاعايىندالعان سوڭ، ەلدە قانداي وزگەرىستەر بولادى؟ ، - دەپ سۇراق قويدى جۋرناليست.
ءوز جاۋابىندا پرەزيدەنت جاڭا ۆيتسە-پرەزيدەنت الداعى ون كۇندە تاعايىندالاتىنىن جەتكىزىپ، حالىق كەڭەسىنىڭ جۇمىسى تۋرالى دا باسا ايتتى.
- تاعى باسقا رەفورمالاردى ىسكە اسىرامىز. مىسالى، حالىق كەڭەسىنىڭ جۇمىسىن جانداندىرۋ قاجەت. حالىق كەڭەسى دەگەنىمىز - جاڭا ورگان. كەيبىر ازاماتتار اسسامبلەيا تۋرالى سۇراپ جاتىر ەكەن. حالىق كەڭەسى اسسامبلەيانىڭ اتقارعان قىزمەتىن ودان ءارى كۇشەيتەدى دەپ ويلايمىن. بۇل كوپفۋنكتسيونالدى، جاڭا ساياسي تەتىك دەپ ايتۋعا بولادى. سوندىقتان كەڭەستىڭ جۇمىسى جەمىستى بولاتىنىنا كامىل سەنەمىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندە قۇرىلتاي دەپۋتاتتارىن سايلاۋ باستالدى. داۋىس بەرۋ 10423 سايلاۋ ۋچاسكەسىندە وتەدى.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ تاۋەلسىزدىك سارايىندا ورنالاسقان 520-سايلاۋ ۋچاسكەسىندە داۋىس بەردى.