حالقى بانكتە اقشا ساقتامايتىن ەلدەر
استانا. قازاقپارات - قارجى سالاسى ەل ەكونوميكاسىنىڭ كۇرەتامىرى. الايدا الەمنىڭ كەيبىر ەلدەرىندە بۇل سالا، ناقتىراق ايتقاندا دەپوزيت اشۋ ماسەلەسى ءالى دە دامۋدىڭ باستاپقى كەزەڭىندە. بۇل باعىتتا كەنجەلەپ قالعان ەلدەر قانداي؟ ۇلتتىق ۆاليۋتانىڭ قۇنسىزدانۋىنا نە سەبەپ؟
كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسى
قارجى سالاسىندا كەنجەلەپ قالعان ەلدىڭ ءبىرى كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسى. وندا 80 ميلليوننان استام حالىقتىڭ كوبى رەسمي بانكتىك جۇيەگە قوسىلماعان. كەي ايماقتاردا ءتىپتى ۇلتتىق ۆاليۋتاعا دەگەن سەنىم تومەن. سونىڭ سالدارىنان دەپوزيتتەر ا ق ش دوللارىمەن اشىلادى. ەل ىشىندە كونگولىق فرانكتان گورى شەتەل ۆاليۋتاسى - دوللار كوبىرەك قولدانىلادى. دەگەنمەن، جاعداي بىرتىندەپ وزگەرىپ كەلەدى. بيىل قىركۇيەكتە كينشاسادا Visa Pay اتتى موبيلدى قوسىمشا ىسكە قوسىلدى. ول ارقىلى پايدالانۋشىلار ۇلتتىق ۆاليۋتا كونگولىق فرانكپەن دە، دوللارمەن دە تولەم جاساپ، اقشا اۋدارا الادى. ۆيرتۋالدى كارتالار مەن باسقا دا مۇمكىندىكتەر قاراستىرىلعان.
ۆەنەسۋەلا
دەپوزيت اشۋ جاعىنان ءالى دە تۇرالاپ تۇرعان ەلدىڭ قاتارىنا ۆەنەسۋەلانى جاتقىزۋعا بولادى. ەل بىرنەشە جىلدان بەرى گيپەرينفلياتسيامەن كۇرەسىپ كەلەدى. ۇلتتىق ۆاليۋتا - بوليۆار كۇن ساناپ قۇنسىزدانىپ جاتىر. ماسەلەن، بۇگىن 1000 بوليۆارعا نان الۋعا بولاتىن بولسا، كەلەسى اپتادا ول اقشا تۇككە دە جاراماي قالۋى مۇمكىن. مۇنداي جاعدايدا حالىق بانكتە اقشا ۇستاۋدى قاجەت دەپ سانامايدى.
بۇعان قوسا، مەملەكەت تاراپىنان بانكتىك شوتتاردى بۇعاتتاۋ، شەكتەۋ قويۋ سياقتى ارەكەتتەر دە سەنىمگە سەلكەۋ تۇسىرگەن. بۇرىنعى داعدارىستار كەزىندە سالىمدارىن جوعالتقان حالىق ەندى قارجى ورتالىقتارىنا جولاعىسى جوق. كوپشىلىك كۇندەلىكتى ومىردە ا ق ش دوللارىن قولدانۋعا كوشكەن. ەكونوميكالىق قيىندىقتارعا جۇمىسسىزدىق پەن كەدەيشىلىك قوسىلىپ، جاعدايدى ودان ءارى ۋشىقتىرىپ وتىر.
اۋعانستان
اۋعانستاندا قارجى سالاسى تىپتەن قيىن. حالىقتىڭ باسىم بولىگى كۇندەلىكتى تابىسىن تەك ءومىر سۇرۋگە جۇمسايدى، ارتىق اقشا جوقتىڭ قاسى. ەل ەكونوميكاسى اۋىل شارۋاشىلىعى مەن سىرتتان كەلەتىن گۋمانيتارلىق كومەكتەرگە تاۋەلدى. بانك سانى از، قىزمەت كورسەتۋ ساپاسى تومەن. تۇرعىندار بانكتىك ونىمدەر مەن ونىڭ پايداسى جايلى ماردىمدى اقپارات بىلە بەرمەيدى. جىلدار بويعى سوعىس پەن تۇراقسىزدىق بانكتەرگە دەگەن سەنىمدى مۇلدە ازايتقان. قاۋىپسىزدىك ماسەلەسى دە بانكتىك قىزمەتتەردىڭ قولجەتىمدىلىگىن شەكتەپ وتىر.
بانگلادەش
بانگلادەش تە جيناق شوتتارىن اشۋدا ارتتا قالعان مەملەكەتتەر تىزىمىندە. مۇندا وتباسىلار تاپقان تابىسىن كۇندەلىكتى قاجەتتىلىككە عانا جاراتادى. اۋىلدىق جەرلەردە بانكتەر مۇلدە جوق، ال قالالىق ايماقتاردا بانككە بارۋ ءۇشىن ۇزاق جول ءجۇرۋ كەرەك. حالىق كوبىنە اقشانى بانككە ەمەس، التىن، مال سياقتى ءداستۇرلى اكتيۆتەرگە سالعاندى ءجون كورەدى. ءارى ساياسي تۇراقسىزدىق پەن قاقتىعىستار ەكونوميكالىق ءوسىمدى تەجەيدى.
