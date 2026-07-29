حابي الونسو: داستان مىقتى فۋتبولشى
استانا. قازاقپارات - داستان وتە مىقتى ءارى وتە جىلدام فۋتبولشى. ونىڭ ويىنى شىنىمەن تاڭقالدىرادى. «چەلسي» كلۋبىنىڭ باس باپكەرى حابي الونسو قازاقستاندىق داستان ساتپايەۆتىڭ دەبيۋتتىك ويىنى تۋرالى وسىنداي پىكىر ءبىلدىردى.
ايتا كەتەيىك، 17 جاستاعى قازاق بالاسى «چەلسي» كلۋبىنىڭ نەگىزگى قۇرامىنا كىرىپ، جولداستىق كەزدەسۋگە قاتىستى جانە العاشقى مينۋتتاردا مەرگەندىگىمەن كوزگە ءتۇستى. ول تەك گول سوعىپ قانا قويماي، كەيىن كوماندالاسىنىڭ گول سوعۋىنا دا جاعداي جاساپ بەردى. ناتيجەسىندە «چەلسي» «سيدنەي ۋوندەرەرس» كومانداسىن 6:4 ەسەبىمەن جەڭدى. وسى ورايدا كوماندانىڭ باس باپكەرى حابي الونسو قازاقستاندىق فۋتبولشىنىڭ ەرەكشە تالانتتاردىڭ ءبىرى ەكەنىن ايتتى. سونداي-اق انگليا پرەمەر ليگاسىنىڭ قارقىنىنا فيزيكالىق تۇرعىدا دايىن ەكەنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
حابي الونسو، «چەلسي» كلۋبىنىڭ باس باپكەرى:
- مەن داستاندى وتكەن جىلدان بەرى الماتىداعى كەزىنەن بىلەمىن. ونىڭ ەرەكشە ويىنشى ەكەنى كورىنىپ تۇر. بۇگىنگى ماتچتا كەڭىستىكتى تاماشا پايدالانادى جانە قاپتالدان ورتالىق شابۋىلشىنىڭ جانىنا ءساتتى قوسىلادى. بۇل - ونىڭ كلۋبتاعى العاشقى تاجىريبەسى. ءا دەگەننەن ءوزىن جاقسى قىرىنان كورسەتتى. ءبىر سوزبەن ايتقاندا، وتە مىقتى ءارى وتە جىلدام فۋتبولشى. ونىڭ ويىنى سىزدەردى ءالى تاڭقالدىرادى.
24.kz