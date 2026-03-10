Google Gemini ەندى قازاق تىلىندە قولجەتىمدى
استانا. قازاقپارات - قازاقشا قولجەتىمدى جاساندى ينتەللەكت مودەلدەرىنىڭ ءبىرى - Gemini. قازاق ءتىلى پلاتفورمانىڭ ءۇشىنشى بۋىنىن ىسكە قوسۋ اياسىندا ەنگىزىلگەن 23 جاڭا ءتىلدىڭ قاتارىنا ەندى.
بۇل ەلدەگى پايدالانۋشىلارعا جاساندى زەردە مۇمكىندىكتەرىن ءوز انا تىلىندە الەمدەگى ەڭ ءىرى تىلدەرمەن تەڭ دارەجەدە قولدانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
«بۇل - Google كومپانياسىنىڭ قازاقستاندا جاساندى زياتتى دامىتۋعا باعىتتالعان كەڭ اۋقىمدى جۇمىسىنىڭ ءبىر بولىگى»، - دەيدى ماماندار.
نازگۇل باجايەۆا، ق ر جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى وڭىرلەردىڭ سيفرلىق دامۋ دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى:
- Gemini-دىڭ قازاق تىلدە ىسكە قوسىلۋى مەملەكەتتىك ءتىلدىڭ سيفرلىق ورتاداعى قولدانىلۋى ارتادى. ازاماتتار جاساندى ينتەللەكتتى ءوز انا تىلىندە پايدالانا الادى جانە بۇل ونلاين قىزمەتتەرگە قولجەتىمدىلىكتى ارتتىرادى.
Gemini جاساندى ينتەللەكت مودەلى باسقا جاساندى ينتەللەكت مودەلدەرىنەن ەرەكشەلىگى - بۇل مۋلتيمودالدى مودەل. ول دەگەنىمىز ماتىنمەن قاتار سۋرەت، دىبىس، بەينە جانە كودپەن جۇمىس ىستەي الادى. گۋگل سەرۆيستەرمەن تىعىز ينتەگراتسيالانادى.
