Google اڭىزى پيتەر نورۆيگ قازاقستاننىڭ باتىل قادامىن مويىندادى
جاساندى ينتەللەكت سالاسىنىڭ الەمگە تانىمال عالىمى، ايگىلى Google Research بولىمشەسىنىڭ بۇرىنعى باسشىسى، «Artificial Intelligence: A Modern Approach» وقۋلىعىنىڭ تەڭ اۆتورى پيتەر نورۆيگ قازاقستاننىڭ تەحنولوگيا، ءبىلىم بەرۋ جانە عىلىم جۇيەلەرىندەگى رەفورمالارىن جوعارى باعالادى.
بۇل پىكىرىن ول قازاقستان پرەزيدەنتى جانىنداعى جي (جاساندى ينتەللەكت) دامىتۋ جونىندەگى كەڭەسكە قاتىسقاننان كەيىن ءبىلدىردى.
مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنە سۇيەنسەك، نورۆيگ قازاقستانعا قىتايدىڭ اتاقتى كاسىپكەرى ءارى سينگاپۋرلىق Sinovation Ventures ينۆەستيتسيالىق قورىنىڭ نەگىزىن قالاۋشىسى كاي- فۋ لي شاقىرۋىمەن كەلگەن. كەڭەس جۇمىسىنا الەمدىك دەڭگەيدەگى ساراپشىلار، ۇكىمەت مۇشەلەرى، عالىمدار مەن تەحنولوگتار قاتىستى.
پيتەر نورۆيگ ءوز سوزىندە بىلاي دەدى:
- قازاقستان - مۇنايلى مەملەكەت. ءبىراق بۇل ەل ەكونوميكالىق قۇرىلىمىن جاساندى ينتەللەكت باعىتىنا باتىل بۇرىپ وتىرعان ساناۋلى ەلدەردىڭ ءبىرى. بۇل - تاريحي ترانسفورماتسيا. ەلدىڭ دەموگرافياسى جاس، جاستار تەحنولوگياعا وتە ىنتالى. ءبىلىم بەرۋ سالاسىنا ەرەكشە كوڭىل بولىنگەن. بۇگىندە قازاقستاندا 30-عا جۋىق شەتەلدىك ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ فيليالدارى جۇمىس ىستەيدى. ايماق ءۇشىن بۇل بىرەگەي كورسەتكىش، - دەدى نورۆيگ.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان يمميگراتسيا سالاسىنداعى ساياساتتى دۇرىس قولدانا بىلگەن. ەلگە شەتەلدىك ستۋدەنتتەر اعىلىپ كەلىپ جاتىر، ال وتاندىق جاستار حالىقارالىق دەڭگەيدەگى باعدارلامالار ارقىلى باسەكەگە قابىلەتتى مامان بولىپ وسۋدە. ونىڭ پىكىرىنشە، مۇنداي ءتاسىل كادرلىق الەۋەتتى كۇشەيتۋگە جانە تەحنولوگيالىق دامۋدى جەدەلدەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
سونداي-اق ساراپشى قازاقستاننىڭ ستارتاپ ەكوجۇيەسىنە توقتالدى:
- ستارتاپتارعا كوبىنە ۆەنچۋرلىق كاپيتال ەمەس، مەملەكەتتىك گرانتتار ارقىلى قولداۋ كورسەتىلەدى. بۇل - وزگە ەلدەردەن وزگەشە، ءبىراق ءتيىمدى مودەل. قازىردىڭ وزىندە العاشقى «ەدينوروگتار» (باعاسى 1 ميلليارد دوللاردان اساتىن ستارتاپتار) پايدا بولا باستادى. ەڭ باستىسى - ۇكىمەتتىڭ ۇزاق مەرزىمدى، ناقتى باعىتى بار. مەملەكەت قوعامدى بۇل باعىتتىڭ دۇرىس ەكەنىنە سەندىرە الدى، - دەدى ول.
ونىڭ پىكىرىنشە، قازاقستان بيلىگىنىڭ دايەكتى ساياساتى، تەحنولوگياعا دەگەن ستراتەگيالىق ينۆەستيتسياسى جانە اشىق ديالوگ ورناتۋعا تىرىساتىن ساياسي مادەنيەتى ەلدەگى يننوۆاتسيالىق ورتانى جەدەل دامىتىپ كەلەدى.
ايتا كەتەيىك، پيتەر نورۆيگ - كرەمنيي القابىنىڭ سيمۆولىنا اينالعان تۇلعالاردىڭ ءبىرى. ول 2000- 2012 -جىلدارى Google-دىڭ ىزدەۋ جۇيەسى بويىنشا جەتەكشى عىلىمي- زەرتتەۋ جۇمىستارىن باسقارعان. سونىمەن قاتار، ستەنفورد ۋنيۆەرسيتەتىندە وقىتۋشى بولىپ قىزمەت اتقارعان، NASA- دا جاساندى ينتەللەكت جوبالارىمەن اينالىسقان. ونىڭ «Artificial Intelligence: A Modern Approach» وقۋلىعى الەمنىڭ 20-دان استام تىلىندە جارىق كورىپ، 150-دەن استام ەلدە وقۋ باعدارلاماسىنا ەنگەن.
قازاقستاندا سوڭعى جىلدارى جاساندى ينتەللەكت، سيفرلىق ترانسفورماتسيا تاقىرىپتارى مەملەكەتتىك دەڭگەيدە تالقىلانىپ كەلەدى. مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ باستاماسىمەن جي دامىتۋ كەڭەسى قۇرىلىپ، ەلدىڭ ەكونوميكالىق بولاشاعىن تەحنولوگيا ارقىلى كۇشەيتۋ باعىتىنداعى ءبىرقاتار قۇجاتتار قابىلداندى.
بۇعان دەيىن قازاقستان Google Cloud جاھاندىق جەلىسىندەگى وڭىرلىك حابقا اينالاتىنىن جازعان ەدىك.
اۆتور
ناعاشىبەك الدان