فيزيكا سالاسىنداعى نوبەل سىيلىعى ا ق ش عالىمدارىنا بەرىلدى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلعى فيزيكا سالاسىنداعى نوبەل سىيلىعى امەريكالىق ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ كۆانتتىق فيزيكتەرىنە: ۇلى بريتانيادان دجون كلاركقا، فرانسيادان ميشەل ديەۆورە جانە ا ق ش- تان دجون مارتينيسكە بەرىلدى، دەپ حابارلايدى DW.
كلارك ءوز زەرتتەۋلەرىن كاليفورنيا ۋنيۆەرسيتەتىندە، بەركليدە، كاليفورنيا ۋنيۆەرسيتەتىندە مارتينيستە، سانتا-باربارادا جانە ديەۆوردە سانتا- باربارادا، يەل ۋنيۆەرسيتەتىندە جۇرگىزدى.
زەرتتەۋشىلەر «ەلەكتر تىزبەگىندەگى ماكروسكوپيالىق كۆانتتىق- مەحانيكالىق تۋننەلدەۋ مەن ەنەرگيانى كۆانتتاۋدى اشقانى ءۇشىن» سىيلىققا يە بولدى.
نوبەل كوميتەتى لاۋرەاتتاردىڭ ەكسپەريمەنتى كۆانتتىق فيزيكانى ءىس جۇزىندە كورسەتكەنىن اتاپ ءوتتى.
فيزيكاداعى نەگىزگى ماسەلە - كۆانتتىق- مەحانيكالىق اسەرلەردى كورسەتە الاتىن جۇيەنىڭ ماكسيمالدى ولشەمى، دەپ قوستى نوبەل كوميتەتى. 2025 لاۋرەاتتارى ەلەكتر تىزبەگىمەن ەكسپەريمەنتتەر جۇرگىزدى جانە قولمەن ۇستالاتىن جۇيەدە كۆانتتىق مەحانيكالىق تۋننەلدى جانە كۆانتتالعان ەنەرگيا دەڭگەيلەرىن كورسەتتى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، 2024 -جىلعى فيزيكا بويىنشا نوبەل سىيلىعى عالىمدار دجون حوپفيلد پەن دجەففري حينتونعا بەرىلدى. ولار جاساندى نەيروندىق جەلىلەردى پايدالانا وتىرىپ، قازىرگى زامانعى ماشينالىق وقىتۋدىڭ نەگىزىن قۇرايتىن ادىستەردى ازىرلەۋ ءۇشىن فيزيكا قۇرالدارىن پايدالاندى.
1901 -جىلدان بەرى فيزيكا بويىنشا نوبەل سىيلىعى 118 رەت، 226 عالىمعا، ونىڭ ىشىندە بەسەۋى عانا ايەلگە بەرىلدى.
كەشە فيزيولوگيا جانە مەديتسينا بويىنشا نوبەل سىيلىعى لاۋرەاتتارىنىڭ ەسىمى بەلگىلى بولدى. لاۋرەاتتار ا ق ش پەن جاپونيانىڭ عالىمدارى: مەري ە. برۋنكوۆ، فرەدەريك رامسدەلل جانە شيمون ساكاگۋچي. سىيلىق پەريفەريالىق يممۋندىق تولەرانتتىلىق بويىنشا زەرتتەۋلەرى ءۇشىن بەرىلدى.
سارسەنبى، 8- قازاندا حيميا بويىنشا نوبەل سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتتارى، ال 9- قازاندا ادەبيەت بويىنشا نوبەل سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتتارى جاريالانادى. 10- قازاندا وسلودا بەيبىتشىلىك سالاسىنداعى نوبەل سىيلىعى جاريالانسا، 13- قازاندا شۆەتسيا بانكى 1968 -جىلى قۇرعان ەكونوميكا عىلىمدارى بويىنشا نوبەل مەموريالدىق سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى جاريالانادى.
ايتا كەتەيىك، فيزيولوگيا جانە مەديتسينا سالاسىنداعى نوبەل سىيلىعى يممۋنيتەت جۇيەسىن زەرتتەگەندەرگە بەرىلدى.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا