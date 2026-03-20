فينليانديا توعىزىنشى جىل قاتارىنان ەڭ باقىتتى ەل اتاندى
استانا. KAZINFORM - فينليانديا توعىزىنشى جىل قاتارىنان World Happiness Report رەيتينگىندە ءبىرىنشى ورىندى يەلەنىپ، الەمدەگى ەڭ باقىتتى ەل مارتەبەسىن ساقتاپ وتىر، دەپ حابارلايدى ازەرتادج.
ب ۇ ۇ قولداۋىمەن دايىندالعان بۇل ەسەپ ءارتۇرلى ەلدەر تۇرعىندارىنىڭ ساۋالنامالارى نەگىزىندە حالىقتىڭ سۋبەكتيۆتى ءال-اۋقات دەڭگەيىن باعالايدى.
وندىق كوشباسشىلار قاتارىنا سونداي-اق يسلانديا، دانيا جانە كوستا- ريكا ەنگەن.
ولار تيىسىنشە ەكىنشى، ءۇشىنشى جانە ءتورتىنشى ورىنداردى يەلەنگەن. شۆەتسيا بەسىنشى ورىنعا تۇراقتاپ، وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا ءسال تومەندەگەنىمەن، كوشباسشىلار قاتارىنداعى ورنىن ساقتاپ قالدى. ال نورۆەگيا التىنشى ورىنعا جايعاستى.
ايتارلىقتاي وزگەرىستەردىڭ ءبىرى - كوستا- ريكا ەلىنىڭ ايتارلىقتاي جوعارى كوتەرىلۋى. سوڭعى جىلدارى بۇل مەملەكەت ءوز كورسەتكىشتەرىن ەداۋىر جاقسارتقان. ال ا ق ش تەك 23-ورىنعا تۇراقتادى، ال رەيتينگتىڭ سوڭعى ورنىن اۋعانستان يەلەندى.
زەرتتەۋ جىل سايىن ءار ەلدە شامامەن مىڭ رەسپوندەنتتى قامتيدى جانە ادامداردىڭ ءوز ءومىر ساپاسى مەن ءال-اۋقاتى تۋرالى جالپى قابىلداۋىن كورسەتەدى.
