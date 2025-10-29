16:07, 29 - قازان 2025 | GMT +5
فينليانديا پرەزيدەنتى قازاق تاريحىنا قاتىستى جادىگەرلەرمەن تانىستى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن الەكساندر ستۋبب ۇلتتىق مۋزەيگە باردى، دەپ حابارلايدى اقوردا.
- ۇلتتىق مۋزەيدە قازاقستان مەن فينليانديا پرەزيدەنتتەرىنە ەجەلگى زاماننان باستاپ قازىرگى داۋىرگە دەيىنگى كەزەڭدى قامتيتىن بىرەگەي تاريحي-مادەني قۇندىلىقتار تانىستىرىلدى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
مەملەكەتتەر باسشىلارى كونە تۇركى وركەنيەتى، ۇلى دالانىڭ ەجەلگى ونەرى مەن تەحنولوگيالارى، قازاقتىڭ ءداستۇرلى مادەنيەتى زالدارىن ارالاپ، اسا قۇندى تاريحي جادىگەرلەردى كوردى.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى الەكساندار لۋكاشەنكومەن سويلەستى.