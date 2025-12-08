فونوگرامما پايدالانعاندارعا ايىپپۇل سالىنادى
استانا. KAZINFORM - زاڭداعى جاڭا تۇزەتۋلەرگە بايلانىستى فونوگرامما قولدانۋ ءتارتىبى قالاي وزگەرەدى؟ بۇل سۇراققا مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى جاۋاپ بەردى.
— ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنىڭ باستاماسىمەن كوتەرىلگەن بۇل نورما تەك داۋىس (ۆوكال) فونوگراممالارىن پايدالانۋعا تىيىم سالۋ تۋرالى بولىپ وتىرعانىن اتاپ وتەمىز. مادەني- بۇقارالىق ءىس- شارالار كەزىندە 200 دەن استام كورەرمەننىڭ الدىندا ورىنداۋشىنىڭ الدىن الا جازىلعان داۋىسىمەن (ۆوكالمەن) ونەر كورسەتۋىنە جول بەرىلمەيدى. داۋىس (ۆوكال) فونوگرامماسىن پايدالانۋ تەك ارنايى بەيىمدەلمەگەن جانە ءان ايتۋعا ارنالماعان ورىنداردا (يپپودرومداردا، دەمالىس ايماقتارىندا، ساياباقتاردا، الاڭداردا، كوشەلەردە) رۇقسات ەتىلەدى، ياعني اشىق الاڭداردا وتكىزۋگە بولادى. بۇل اتالعان ورىنداردىڭ جاندى داۋىستا ونەر كورسەتۋگە تەحنيكالىق تۇرعىدان بەيىمدەلمەۋىمەن جانە اۋا رايى جاعدايلارىنا بايلانىستى، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
سونىمەن قاتار ساپالى تەلەديدار كونتەنتىن دايىنداۋ، تەلەباعدارلامالار مەن جوبالاردى ءتۇسىرۋ بارىسىندا، اتاپ ايتساق كونسەرتتىڭ تولىق جازباسىن، دىبىستىڭ ساپالى جازىلۋىن كوزدەيتىن تەليەۆيزيالىق جازبالار بارىسىندا قولدانۋعا رۇقسات بەرىلەدى.
فونوگرامماعا ايىپپۇل مولشەرى قانداي بولماق؟
— قازىرگى ۋاقىتتا ءماجىلىس دەپۋتاتتارى مۋزىكالىق شىعارمالاردى ورىنداۋ كەزىندە داۋىس فونوگراممالارىن پايدالانعانى ءۇشىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك بەلگىلەۋدى كوزدەيتىن تۇزەتۋلەردى ازىرلەپ جاتىر. ۇسىنىلعان وزگەرىستەرگە سايكەس، ءبىر مىڭ ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش مولشەرىندە ايىپپۇل كوزدەلۋى مۇمكىن. فونوگرامما پايدالانعانى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىك Ivent ۇيىمدار، جەكە كاسىپكەر (ءارتىستىڭ ونەر كورسەتۋىن ۇيىمداستىرۋشى)، ۆوكاليستەر مەن شىعارماشىلىق ۇجىمدارعا جۇكتەلەتىن بولادى. سوندىقتان تالاپتى بۇزۋ انشىلەرگە ءتيىمسىز بولۋ ءۇشىن، ايىپپۇل مولشەرى دە جوعارى بەلگىلەنگەن، - دەپ اتالىپ وتكەن ۆەدومستۆو اقپاراتىندا.
ەسكە سالساق، بيىل قاراشا ايىندا پارلامەنت فونوگراممانى پايدالانۋدى شەكتەۋ تۋرالى زاڭدى قابىلدادى.