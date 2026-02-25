فۋتبولدان قازاقستان ايەلدەر قۇراماسىنىڭ باس باپكەرى تاعايىندالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان فۋتبول فەدەراتسياسى بەگايىم قىرعىزبايەۆانىڭ قازاقستان ايەلدەر ۇلتتىق قۇراماسىنىڭ باس باپكەرى قىزمەتىنە تاعايىندالعانىن جاريالادى.
بەگايىم ساپار قىزى - قازاقستاندىق ايەلدەر فۋتبولىنىڭ ەڭ جارقىن وكىلدەرىنىڭ ءبىرى. فۋتبولشى رەتىندە 11 رەت قازاقستان چەمپيونى اتانىپ، 10 مارتە قازاقستان كۋبوگىن جەڭىپ العان.
ۇلتتىق قۇراما ساپىندا 2003 -جىلدان بەرى ونەر كورسەتىپ، قازاقستان ايەلدەر قۇراماسى تاريحىنداعى ەڭ كوپ ماتچ وتكىزگەن رەكوردشى اتاندى. ونىڭ ەنشىسىندە ەلدىڭ باستى كومانداسى ساپىندا 85 ويىن جانە 17 گول بار.
بەگايىم ساپار قىزى باپكەرلىك قىزمەتىن 2022 -جىلى باستادى. ول «وقجەتپەس» جانە «ەلىماي» ايەلدەر كوماندالارىن جاتتىقتىرىپ، سونداي- اق قازاقستان ايەلدەر ۇلتتىق قۇراماسىندا باس باپكەردىڭ كومەكشىسى قىزمەتىن اتقاردى.
ەسكە سالساق، بۇدان بۇرىن فۋتبولدان قازاقستان قۇراماسىنىڭ باپكەرلەر قۇرامى انىقتالدى.
اۆتور
اقبوتا تۇرسىنبەك