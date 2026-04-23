فۋتبولدان قازاقستان ايەلدەر قۇراماسىنىڭ الەمدىك رەيتينگىدەگى ورنى جاقساردى
استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق فۋتبول فەدەراتسياسى كەيىنگى جارىستاردى سارالاي كەلە، ايەلدەر اراسىنداعى قۇرامالاردىڭ رەيتينگىن جاڭارتتى.
بۇل تىزىمدە قازاقستان ايەلدەر قۇراماسى 113-ورىننان 97-ورىنعا كوتەرىلدى. وسىلايشا فۋتبولشىلارىمىز ۇزدىك 100 قۇرامانىڭ قاتارىنا ەندى.
ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن فۋتبولدان قازاقستان ايەلدەر قۇراماسى الەم چەمپيوناتىنا ىرىكتەۋ كەزەڭىن باستاعانىن جازعانبىز. العاشقى ويىندى ارمەنياعا قارسى وتكىزىپ، ءىرى ەسەپپەن جەڭىسكە جەتتى.
وكىنىشكە قاراي ەكىنشى ويىندا قۇراما فۋتبولشىلارى بەلارۋس فۋتبولشىلارىنان جەڭىلىپ قالدى.