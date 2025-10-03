فۋتبولدان جاستار اراسىنداعى الەم چەمپيوناتى وزبەكستان مەن ازەربايجاندا وتەدى
تاشكەنت. قازاقپارات - 2027 -جىلى 20 جاسقا دەيىنگى فۋتبولشىلار اراسىنداعى (U-20) الەم چەمپيوناتى وزبەكستان مەن ازەربايجاندا وتەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
وزبەكستان فۋتبول قاۋىمداستىعىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل سايىس FIFA قولداۋىمەن وتكىزىلەتىن ماڭىزدى الەم چەمپيوناتتارىنىڭ ءبىرى.
- سوڭعى جىلدارى ءبىزدىڭ ەلىمىز كوپتەگەن ءىرى حالىقارالىق تۋرنيرلەردى قابىلداي وتىرىپ، تاجىريبە جيناقتادى. اتاپ ايتقاندا، 2024 -جىلى وزبەكستاندا وتكەن FIFA فۋتزالىنان الەم چەمپيوناتى جوعارى دەڭگەيدە ۇيىمداستىرىلدى جانە ول حالىقارالىق قاۋىمداستىق تاراپىنان زور قولداۋعا يە بولدى، - دەپ ءمالىم ەتتى وزبەكستاننىڭ فۋتبول قاۋىمداستىعىنان.
ەسكە سالايىق، بيىل ازەربايجان مەن وزبەكستان جاستار اراسىندا فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىن بىرگە وتكىزۋگە ءوتىنىم بەرگەن بولاتىن.
قوسا كەتسەك، بىرنەشە كۇن بۇرىن UEFA چەمپيوندار ليگاسى نەگىزگى كەزەڭىنىڭ ەكىنشى تۋرىندا قازاقستاندىق «قايرات» (الماتى) يسپانيالىق «رەال مادريد» (يسپانيا) كومانداسىن قابىلداپ، قوناق كومانداعا ەسە جىبەردى.
اۆتور
ءاليحان اسقار