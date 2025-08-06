ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    21:28, 06 - تامىز 2025 | GMT +5

    فرانسيانىڭ قارىزى سەكۋند سايىن 5 مىڭ ەۋروعا ارتىپ كەلەدى

    استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر فرانسۋا بايرۋ ۆيدەو ۇندەۋىندە فرانسيانىڭ ەكونوميكالىق جاعدايى ناشارلاعانىن ايتتى، دەپ حابارلايدى haqqin.az.

    Францияның қарызы секунд сайын 5 мың еуроға артып келеді
    Фото: haqqin.az

    سونداي-اق ول فرانسيانىڭ قارىزىنا توقتالدى.

    - كۇندىز-ءتۇنى، سەكۋند سايىن فرانسيانىڭ قارىزى 5 مىڭ ەۋروعا ارتىپ كەلەدى، - دەدى ول.

    ەلدىڭ مەملەكەتتىك قارىزى 3,4 تريلليون ەۋروعا جەتكەنى اتاپ ءوتىلدى.

    پرەمەر-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، شامادان تىس بەرەشەك فرانسيا ەكونوميكاسى ءۇشىن باستى قاۋىپ بولىپ تابىلادى، شىعىنداردى ازايتۋ ءۇشىن شۇعىل شارالار قاجەت.

    فرانسيانىڭ جالپى ىشكى ءونىمى 2024 -جىلى 3,16 تريلليون دوللاردى قۇرادى. ياعني، ەلدىڭ مەملەكەتتىك قارىزىنىڭ كولەمى ونىڭ ەكونوميكاسىنان اسىپ كەتتى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، فرانسيا گازا سەكتورىنان بوسقىنداردى قابىلداۋ باعدارلاماسىن ۋاقىتشا توقتاتتى.

    اۆتور

    بەگابات ۇزاقوۆ

    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
