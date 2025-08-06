21:28, 06 - تامىز 2025 | GMT +5
فرانسيانىڭ قارىزى سەكۋند سايىن 5 مىڭ ەۋروعا ارتىپ كەلەدى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر فرانسۋا بايرۋ ۆيدەو ۇندەۋىندە فرانسيانىڭ ەكونوميكالىق جاعدايى ناشارلاعانىن ايتتى، دەپ حابارلايدى haqqin.az.
سونداي-اق ول فرانسيانىڭ قارىزىنا توقتالدى.
- كۇندىز-ءتۇنى، سەكۋند سايىن فرانسيانىڭ قارىزى 5 مىڭ ەۋروعا ارتىپ كەلەدى، - دەدى ول.
ەلدىڭ مەملەكەتتىك قارىزى 3,4 تريلليون ەۋروعا جەتكەنى اتاپ ءوتىلدى.
پرەمەر-ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، شامادان تىس بەرەشەك فرانسيا ەكونوميكاسى ءۇشىن باستى قاۋىپ بولىپ تابىلادى، شىعىنداردى ازايتۋ ءۇشىن شۇعىل شارالار قاجەت.
فرانسيانىڭ جالپى ىشكى ءونىمى 2024 -جىلى 3,16 تريلليون دوللاردى قۇرادى. ياعني، ەلدىڭ مەملەكەتتىك قارىزىنىڭ كولەمى ونىڭ ەكونوميكاسىنان اسىپ كەتتى.
ەسكە سالا كەتەيىك، فرانسيا گازا سەكتورىنان بوسقىنداردى قابىلداۋ باعدارلاماسىن ۋاقىتشا توقتاتتى.
اۆتور
بەگابات ۇزاقوۆ