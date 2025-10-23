فرانسيانىڭ ەكس-پرەزيدەنتى نيكوليا ساركوزي تۇرمەدە ارنايى كۇزەتكە الىندى
استانا. KAZINFORM - فرانسيانىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى نيكوليا ساركوزي پاريجدەگى سانتە تۇرمەسىندە ارنايى كۇزەتكە الىندى. ونى قورعاۋ ءۇشىن ەكى پوليتسەي كورشى كامەرادا كەزەكشىلىك اتقارىپ وتىر، دەپ حابارلايدى DW.
ەلدىڭ ىشكى ىستەر ءمينيسترى لوران نۋنەس مالىمدەگەندەي، ەكس-پرەزيدەنت رەسپۋبليكا باسشىسى بولعان مارتەبەسىنە بايلانىستى جەكە قاۋىپسىزدىك قۇقىعىنا يە.
«ول قازىر كۇزەتتە جانە وعان قاۋىپ ءتونۋى مۇمكىن. سوندىقتان قوسىمشا قورعاۋ شارالارى قاراستىرىلدى»، - دەدى مينيستر.
نۋنەستىڭ ايتۋىنشا، كورشى كامەرادا ساركوزيدى قورعاۋعا جاۋاپتى ەكى پوليتسيا قىزمەتكەرى تۇراقتى تۇردە كەزەكشىلىك ەتەدى. بۇل شەشىم تۇرمە اكىمشىلىگىمەن كەلىسىلگەن.
الايدا تۇرمە قىزمەتكەرلەرى كاسىپوداعى بۇل شەشىمدى سىنعا الدى.
«بۇل - ءبىزدىڭ ءوز جۇمىسىمىزدى اتقارا الماي وتىرعانىمىز سەكىلدى اسەر قالدىرادى. 25 جىلدىق تاجىريبەمدە مۇنداي جاعدايدى كورمەپپىن»، - دەدى كاسىپوداق وكىلى ۆيلفريد فونك RTL تەلەارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا.
BFM TV ارناسىنىڭ حابارلاۋىنشا، ساركوزيدىڭ قاسىندا ءالى دە ەكى حاتشىسى جۇمىس ىستەيدى: ولار بۇرىنعى پرەزيدەنتتىڭ حاتتارىن سۇرىپتاپ، تەلەفون قوڭىراۋلارىنا جاۋاپ بەرەدى.
ادۆوكاتىنىڭ ايتۋىنشا، سانتە تۇرمەسىندە تۇتقىندار جەكە كامەرالاردا ۇستالادى جانە سەرۋەن كەزىندە بولەك جۇرەدى، ياعني ساركوزي باسقا سوتتالعاندارمەن بايلانىسقا شىقپايدى. ادەتتە اس تاراتۋ مىندەتىن سوتتالعانداردىڭ ءبىرى ورىندايدى، ءبىراق ساركوزي ءۇشىن ەرەكشە جاعداي جاسالعان - ونىڭ اسىن تۇرمە قىزمەتكەرى اكەلەدى.
بۇرىنعى پرەزيدەنتتىڭ كامەراسى 9 شارشى مەتر، ال جاعدايى قاراپايىم. 70 جاستاعى ساياساتكەرگە كۇنىنە ءبىر ساعات سەرۋەندەۋگە جانە اپتاسىنا ءۇش رەت كەلۋشىلەردى قابىلداۋعا رۇقسات بەرىلگەن.
ادۆوكاتىنىڭ سوزىنشە، ول تۇرمەدە سپورتپەن اينالىسىپ، جاڭا كىتاپ جازۋدى جوسپارلاپ وتىر.
ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن نيكوليا ساركوزي پاريجدەگى سانتە تۇرمەسىنە جەتكىزىلىپ، وندا 5 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن وتەۋدى باستاعان بولاتىن.