فرانسيانىڭ ەكس-پرەزيدەنتى نيكوليا ساركوزي تۇرمەگە قامالدى
استانا. قازاقپارات- فرانسيانىڭ ەكس-پرەزيدەنتى نيكوليا ساركوزي پاريجدەگى لا-سانتە تۇرمەسىنە قامالدى. قىركۇيەك ايىنىڭ سوڭىندا سوت ساركوزيدى قىلمىستىق ۇيىمعا مۇشە بولعانى جانە 2007 -جىلعى پرەزيدەنتتىك ناۋقانىن زاڭسىز قارجىلاندىرعانى ءۇشىن كىنالى دەپ تانىدى.
تەرگەۋ مالىمەتتەرى بويىنشا، قاراجات مۋاممار كاددافي رەجيمىنەن تۇسكەن. بۇرىنعى مەملەكەت باسشىسى بەس جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى. قاۋىپسىزدىك ماقساتىندا ساركوزي جازاسىن جەكە كامەرادا وتەيدى. تۇرمەگە جىبەرىلمەس بۇرىن ول ەليسەي سارايىنا بارىپ، فرانسيانىڭ قازىرگى پرەزيدەنتى ەممانۋەل ماكرونمەن كەزدەسكەن ەدى.
ەندى ساركوزي جازاسىن قانداي جاعدايدا وتەيدى جانە بۇل مەرزىم قىسقارۋى مۇمكىن بە؟
وسىلايشا ول ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستان كەيىن ناقتى تۇرمە جازاسىنا كەسىلگەن العاشقى فرانسيا پرەزيدەنتى بولدى. تاڭەرتەڭ ەكس- پرەزيدەنت پەن ونىڭ جۇبايى كارلا برۋنيدى شىعارىپ سالعان قولداۋشىلار مارسەلەزانى ورىنداپ، ونىڭ ەسىمىن ۇرانداتتى. ساركوزيدىڭ ءوزى ۇيدەن تۇرمەگە دەيىنگى جولىن «ايقىش جول» دەپ اتادى. سەبەبى ول 12 جىل بويى تەرگەلگەن «ليۆيالىق ءىس» بويىنشا كىناسىن مويىنداعان جوق.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىن، 25 -قىركۇيەكتە ساركوزي ليۆيانىڭ بۇرىنعى كوشباسشىسى مۋاممار كاددافيدەن 2007 -جىلعى سايلاۋالدى ناۋقانىن قارجىلاندىرۋ ءۇشىن ميلليونداعان ەۋرو العان قىلمىستىق توپقا قاتىسى بار دەپ تانىلدى. ىستە وزگە دە ايىپتار بولدى - سايلاۋدى زاڭسىز قارجىلاندىرۋ، ليۆيانىڭ مەملەكەتتىك قارجىسىن پايدالانۋ جانە پاراقورلىققا جاناما قاتىسۋ. ءبىراق بۇل ايىپتار بويىنشا ساركوزي اقتالىپ شىقتى. لا سانتە تۇرمەسىنە بارا جاتىپ، بۇرىنعى پرەزيدەنت الەۋمەتتىك جەلىدە جاريالاعان جازباسىندا ءوزىن «ءوش الۋ مەن وشپەندىلىكتىڭ قۇربانى» دەپ اتادى.
سيتاتا: «مەن فرانسۋز حالقىنا وزىمە ءتان بەرىك سەنىممەن ايتقىم كەلەدى: بۇگىن تاڭەرتەڭ تۇرمەگە وتىراتىن ادام بۇرىنعى پرەزيدەنت ەمەس، جازىقسىز ادام».
بەلگىلى بولعانداي، ەكس- پرەزيدەنت قاۋىپسىزدىك ماقساتىندا جازاسىن 9 شارشى مەترلىك جەكە كامەرادا وتەيدى. وعان سەرۋەنگە شىعۋ، كىتاپحاناعا بارۋ جانە قوسىمشا اقىعا تەلەديدار قاراۋ مۇمكىندىگى بەرىلەدى.
Le Figaro گازەتىنە بەرگەن سۇحباتىندا ادۆوكاتتارى ساركوزي تۇرمەگە وزىمەن بىرگە ءۇش كىتاپ العانىن ايتتى، ولاردىڭ ءبىرى الەكساندر ديۋمانىڭ «گراف مونتە- كريستو» رومانى. بۇل شىعارمادا ەركىندىگىنەن ادىلەتسىز ايىرىلعان كەيىپكەردىڭ تاعدىرى سۋرەتتەلەدى. ساركوزي 5 جىلعا سوتتالعانىمەن ناقتى قانشا ۋاقىت جازاسىن وتەيتىنى ازىرگە بەلگىسىز. تۇرمەگە تۇسكەن بويدا ونىڭ ادۆوكاتتارى بوساتۋ تۋرالى ءوتىنىش ءتۇسىردى. ولار وڭ شەشىمگە ۇمىتتەنەدى.
وتكەن اپتا سوڭىندا ساركوزيدىڭ ەليسەي سارايىندا پرەزيدەنت ەممانۋەل ماكرونمەن كەزدەسكەنى بەلگىلى بولدى. الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى سىنعا جاۋاپ رەتىندە ماكرون بۇل كەزدەسۋدى «ادامدىق تۇرعىدان قالىپتى جاعداي» دەپ اتادى. ايتا كەتۋ كەرەك، ساركوزيگە مورالدىق قولداۋ كورسەتىپ جاتقان وزگە دە فرانسۋز ساياساتكەرلەرى بار، سونىڭ ىشىندە ەكس-پرەزيدەنت فرانسۋا وللاند تا بار. دەگەنمەن، ولاردىڭ بارلىعى فرانسيانىڭ ەڭ ماڭىزدى قاعيداتى - سوت بيلىگىنىڭ تاۋەلسىزدىگىنە قۇرمەتپەن قارايتىندارىن اتاپ ءوتتى.
