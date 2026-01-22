فرانسياداعى قازاقستان ازاماتتارى اكىمشىلىك سانكسياسىز قايتارىلادى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا «قازاقستان ۇكىمەتى مەن فرانسۋز ۇكىمەتى اراسىنداعى ادامداردى رەادميسسيالاۋ تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» زاڭ ماقۇلداندى.
كەلىسىمگە مەملەكەت باسشىسىنىڭ فرانتسۋز رەسپۋبليكاسىنا رەسمي ساپارى بارىسىندا 2024 -جىلعى 5-قاراشادا قول قويىلدى.
- كەلىسىم ءتيىستى ماقساتتاردى ىسكە اسىرۋعا باعىتتالعان. وسى ورايدا كوشى-قون پروتسەستەرىن باسقارۋ جانە زاڭسىز كوشى-قونعا قارسى ءىس- قيمىل سالاسىنداعى قازاقستان مەن فرانتسيا مەملەكەتتەرى اراسىنداعى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىق ءۇشىن قۇقىقتىق نەگىز جاساۋ ەسكەرىلگەن. كەلىسىم تاراپتارى سانالاتىن مەملەكەتتەر اۋماعىنا زاڭسىز كەلگەن، وندا بولعان نەمەسە تۇراتىن ادامداردى قايتارۋدىڭ ءتيىمدى تەتىگىن قامتاماسىز ەتۋ، كوشى-قون رەجيمدەرىن تەرىس پايدالانۋدىڭ الدىن الۋ قاراستىرىلعان. راتيفيكاتسيالاۋعا ۇسىنىلىپ وتىرعان قۇجات ادامداردى رەادميسسيالاۋ جانە ترانزيتتەۋ تەتىكتەرىن ىسكە اسىرۋعا باعىتتالعان قۇقىقتىق، اكىمشىلىك جانە راسىمدىك شارالاردىڭ ەگجەي-تەگجەيلى ءتارتىبىن بەلگىلەيدى، - دەدى سەناتور قايرات تاستەكەيەۆ.
اتاپ ايتقاندا، كەلىسىم مىنا نورمالاردى قامتيدى:
- رەادميسسيا، ترانزيت، قۇزىرەتتى ورگاندار جانە باسقا دا شارتتى ءتيىمدى قولدانىپ، ونىڭ ەرەجەلەرىن ءتۇسىنۋدىڭ بىرىزدىلىگىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان انىقتامالار كوزدەلەدى؛
- رەادميسسيالاۋدىڭ راسىمدەرى، اتاپ ايتقاندا ونىڭ نەگىزدەرى، رەادميسسيالاۋ تۋرالى ءوتىنىشحاتتىڭ مازمۇنى مەن وعان جاۋاپ بەرۋ مەرزىمى، زاڭسىز كەلۋدى راستايتىن دالەلدەمەلەر ءتىزىمى، كونسۋلدىق تىڭداۋلار وتكىزىلەتىن جاعدايلار رەتتەلەدى؛
- ترانزيتتەۋدىڭ شارتتارى مەن قاعيداتتارى، ونىڭ راسىمدەرى، ترانزيتتەۋدەن باس تارتۋ نەگىزدەرى ناقتى انىقتالادى؛
- جول ءجۇرۋ قۇجاتتارىن بەرۋ، ادامداردى بەرۋدى ۇيىمداستىرۋ، ەكى مەملەكەتتىڭ كەلىسىمدى ىسكە اسىرۋى ءۇشىن مەملەكەتتىك شەكارا ارقىلى وتكىزۋ پۋنكتتەرى، سونداي-اق رەادميسسيالاناتىن ادامداردى سۇيەمەلدەۋ شارتتارى بەلگىلەنەدى؛
- كەلىسىمدى ىسكە اسىرۋ بارىسىندا دەربەس دەرەكتەردى بەرۋ جانە وڭدەۋ، ولاردى قورعاۋ ءتارتىبى ايقىندالادى؛
- كولىك جانە ترانزيتتەۋ شىعىستارىن ءبولۋ تەتىگى بەكىتىلەدى.
- كەلىسىمدى ىسكە اسىرىپ، تىكەلەي ءوزارا ءىس- قيمىل جاسايتىن قۇزىرەتتى ورگاندار رەتىندە قازاقستان مەن فرانتسيا تاراپتارىنان ولاردىڭ ىشكى ىستەر مينيسترلىكتەرى بەلگىلەنەدى. قۇجاتتى راتيفيكاتسيالاۋ زاڭسىز كوشى-قونعا قارسى كۇرەستە تيىمدىلىكتى ارتتىرۋعا جانە ەكى ەلدىڭ اۋماعىندا بولعان ازاماتتاردى ولارعا اكىمشىلىك سانكتسيالار قولدانباي قايتارۋدى جۇزەگە اسىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى دەپۋتات.
جالپى وتىرىس بارىسىندا قازاقستان رەادميسسيالاۋ تۋرالى كەلىسىمدەردى جيىرماعا جۋىق ەلمەن جاساعانى ءمالىم بولدى. ولاردىڭ قاتارىندا وزبەكستان، رەسەي، گەرمانيا، شۆەيتساريا، پولشا، چەحيا جانە تاعى باسقا مەملەكەتتەر بار.
ايتا كەتەيىك، بىلتىر جەلتوقسان ايىندا پارلامەنت ءماجىلىسى «قازاقستان ۇكىمەتى مەن فرانسۋز ۇكىمەتى اراسىنداعى ادامداردى رەادميسسيالاۋ تۋرالى كەلىسىمدى راتيفيكاتسيالاۋ تۋرالى» زاڭىن قابىلدانعانىن جازعان ەدىك.