فرانسياداعى ءىرى ەرەۋىلگە 500 مىڭنان استام ادام شىقتى
استانا. KAZINFORM - بەيسەنبى كۇنى فرانسيانىڭ كوپتەگەن قالاسىندا جەرگىلىكتى كاسىپوداقتار فرانسيا ۇكىمەتىنىڭ ەكونوميكالىق ساياساتىنا نارازىلىق رەتىندە ءىرى ەرەۋىل وتكىزدى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ەلدىڭ ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، فرانسيا بويىنشا شەرۋلەرگە 500 مىڭنان استام دەمونسترانت قاتىستى. بۇل ارادا كاسىپوداقتاردىڭ ءوزى دەمونسترانتتار سانى 1 ميلليونعا جۋىقتادى دەپ مالىمدەيدى.
پاريجدىڭ وزىندە شەرۋگە شامامەن 55 مىڭ دەمونسترانت قاتىستى. فرانسيا ءى ءى م كەشكى ەسەبىندە 309 ادامنىڭ تۇتقىندالعانى، ولاردىڭ 134- ءى قاماۋدا وتىرعانى كورسەتىلگەن. كەمىندە 11 پوليتسيا قىزمەتكەرى جاراقات الدى.
17-قىركۇيەكتە ىشكى ىستەر ءمينيسترى بريۋنو رەتايو «وتە اۋىر ەرەۋىل بولادى» دەپ بولجانعانىن مالىمدەپ، وعان «5 مىڭنان 10 مىڭعا دەيىن» تارتىپسىزدىكتەر مەن راديكالدى ەلەمەنتتەردىڭ قاتىسۋى مۇمكىن ەكەنىنە الاڭداۋشىلىق ءبىلدىردى.
وسىعان بايلانىستى بيلىك 80 مىڭنان 100 مىڭعا دەيىن پوليتسيا مەن جاندارمدى، سونداي-اق 24 بروندالعان جەدەل ارەكەت ەتۋ كولىگىن جۇمىلدىردى.
نارازىلىق شارالارى «ءبارىن بۇعاتتايمىز» قوعامدىق قوزعالىسى دا ءىرى ەرەۋىل ۇيىمداستىرعان سوڭ ءبىر اپتادان كەيىن بولدى. بۇل كۇن، ياعني 10- قىركۇيەك سونداي-اق سەباستيان لەكورنيۋدىڭ فرانسيانىڭ پرەمەر-ءمينيسترى بولىپ تاعايىندالۋىمەن تۇسپا-تۇس كەلدى.
بەيسەنبى كۇنى كاسىپوداق ۇيىمدارى فرانسيا ۇكىمەتىنىڭ بيىلعى جازدا جاريالاعان «قاتاڭ» بيۋدجەت شارالارىنا نارازىلىق بىلدىرەتىنىن حابارلادى.
كەشە كولىك، دەنساۋلىق ساقتاۋ، ءبىلىم جانە باسقا سالا وكىلدەرى دە جۇمىسقا شىقپادى. بۇدان باسقا، 50-گە جۋىق ادام فرانسيانىڭ ەكونوميكا مينيسترلىگىنىڭ عيماراتىنا قىسقا ۋاقىتقا باسىپ كىردى. ولاي بولعانىمەن، ايتارلىقتاي زاقىم نەمەسە بۇزىلۋ تۋرالى حابارلانعان جوق. نارازىلىق بىلدىرۋشىلەر سونداي-اق ەلدەگى كەيبىر تاسجولداردى جاۋىپ تاستاۋعا ارەكەتتەندى.
Le Figaro باسىلىمىنىڭ جازۋىنشا، پاريجدەگى جاعداي سالىستىرمالى تۇردە تىنىش بولدى. شەرۋدىڭ نەگىزگى بولىگى مەرەكەلىك جاعدايدا ءوتتى.
دەمونستراتسيا الدىندا SUD تەمىرجول كاسىپوداعىنىڭ جالپى جينالىسى ءوتىپ جاتقان Gare du Nord الاڭىندا ميتينگ ۇيىمداستىرىلدى.
ءبىر اپتا بۇرىن بۇل ۆوكزالعا مىڭعا جۋىق دەمونسترانت كىرۋگە ارەكەتتەنگەن. ەندى كىرە بەرىستە پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى تۇردى، ال كاسىپوداق مۇشەلەرى پالەستينا تۋىن جەلبىرەتىپ، جينالعان جۇرتقا سابىرمەن سويلەدى.
ۇرانداردا پرەزيدەنت ەممانيۋەل ماكروننىڭ وتستاۆكاعا كەتۋى جانە گازاداعى گەنوسيدتىڭ توقتاتىلۋى تالاپ ەتىلدى.
- لەكورنيۋمەن بىرگە اسكەري بيۋدجەت ەكى ەسە ارتادى، - دەدى تەنون اۋرۋحاناسىندا جۇمىس ىستەيتىن CGT كاسىپوداق مۇشەسى فرانسۋز باسپا سوزىنە.
ءبىراق بۇل كۇننىڭ باستى وقيعاسى بۇكىل فرانسياداعى شەرۋلەر بولدى.
شەرۋلەر كوپتەگەن شاعىن، ءىرى جانە ورتا قالالاردا ءوتتى، بۇل رەتتە بيلىك پەن ۇيىمداستىرۋشىلار جاريالاعان ساندار ءار ءتۇرلى بولدى. جالپى، كاسىپوداقتار «فرانسيا بويىنشا 260 شەرۋ ءوتتى» دەپ حابارلادى.
بۇعان دەيىن فرانسيانىڭ جاڭا پرەمەر-ءمينيسترى ۇكىمەت مۇشەلەرىنە بەرىلەتىن «ءومىر بويعى» جەڭىلدىكتەردى الىپ تاستاماق ەكەنىن جازعان بولاتىنبىز.