فرانسيا يادرولىق قارۋىن كۇشەيتەتىن بولدى
استانا. KAZINFORM - فرانسيا پرەزيدەنتى ەممانيۋەل ماكرون ءوز ەلىنىڭ يادرولىق قارۋ ستراتەگياسىن جاڭارتاتىنىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى BBC.
باسىلىمنىڭ جازۋىنشا، فرانسيا يادرولىق وقتۇمسىقتار سانىن كوبەيتەدى، ولاردىڭ ناقتى قۇرامىن جاريالاۋدى توقتاتادى جانە يادرولىق كۇشتەرىن وداقتاس ەۋروپالىق ەلدەرگە ورنالاستىرۋعا دايىن، مىسالى، پولشا، شۆەتسيا جانە ۇلى بريتانيا.
- ءبىز قاۋىپ-قاتەرلەرگە قارسى يادرولىق قورعانىس كۇشىمىزدى نىعايتىپ، ەۋروپاداعى ستراتەگيامىزدى مۇقيات ويلاستىرۋىمىز كەرەك. سول كەزدە ەل ەگەمەندىگىمىزدى تولىق ساقتاي الامىز، - دەدى ماكرون فرانتسياداعى اتومدىق سۋ استى كەمەلەرىنىڭ بازاسىندا سويلەگەن سوزىندە.
فرانسيانىڭ يادرولىق قارۋى الەمدەگى ءتورتىنشى ءىرى ارسەنال، شامامەن 290 وقتۇمسىق بار.
ماكروننىڭ ايتۋىنشا، ەندى ەل يادرولىق قارۋدىڭ قۇرامىنا قاتىستى مالىمەتتەردى جاريالامايدى. سالىستىرۋ ءۇشىن، ا ق ش پەن رەسەيدە مىڭداعان وقتۇمسىق بار.
ماكرون «زاماناۋي قورعانىس» دەپ اتالاتىن جاڭا جۇيەنى بىرتىندەپ ەنگىزەتىنىن دە حابارلادى.
- ارسەنالىمىزدى جاڭارتۋ وتە ماڭىزدى. سوندىقتان مەن يادرولىق وقتۇمسىقتار سانىن ارتتىرۋدى تاپسىردىم، - دەدى ول.
فرانسيا ۇسىنعان جاڭا يادرولىق قورعانىس جوسپارىنا سەگىز ەۋروپالىق ەل قوسىلدى: بەلگيا، ۇلى بريتانيا، گەرمانيا، گرەتسيا، دانيا، نيدەرلاند، پولشا جانە شۆەتسيا.
بۇل ەلدەر ءوز تەرريتورياسىندا فرانسۋزدىق «ستراتەگيالىق اۋە كۇشتەرىن» ورنالاستىرا الادى. وسىلايشا، ولار ەۋروپا بويىنشا تارالىپ، قارسىلاستاردىڭ ەسەپتەرىن قيىنداتا الادى، دەدى ماكرون.
سونىمەن قاتار، بۇل جۇيە وداقتاس ەلدەردىڭ فرانسۋزدىق يادرولىق جاتتىعۋلارعا قاتىسۋىن دا قامتۋى مۇمكىن، مىسالى، جاقىندا وتكەن اسكەري جاتتىعۋلاردا بريتاندىق اسكەرلەردىڭ قاتىسۋى سياقتى.
- ۇزاق قاشىقتىققا سوققى جاساۋ مۇمكىندىگى بويىنشا گەرمانيا، ۇلى بريتانيا جانە فرانسيا بىرلەسىپ جۇمىس ىستەيتىن بولادى، - دەدى ماكرون.
كەيىن ماكرون مەن گەرمانيا كانسلەرى فريدريح مەرتس بىرلەسكەن مالىمدەمە جاساپ، فرانسيا مەن گەرمانيا يادرولىق قورعانىس سالاسىندا ىنتىماقتاستىقتى كۇشەيتەتىنىن جانە بيىلدان باستاپ بىرلەسكەن جۇمىس توبىن قۇراتىنىن حابارلادى.
كەلىسىم بويىنشا گەرمانيا فرانسۋزدىق يادرولىق جاتتىعۋلارعا قاتىسىپ، ادەتتەگى قارۋلار مەن زىمىران قورعانىسى سالاسىندا ۇيلەستىرۋدى كۇشەيتەدى.
بۇل شارالار ناتو- نىڭ يادرولىق قورعانىسىن تولىقتىرادى، ونى الماستىرمايدى جانە ەكى ەلدىڭ حالىقارالىق مىندەتتەمەلەرىن بۇزبايدى.
فرانسيا مەن ۇلى بريتانيا ءوز يادرولىق قارۋىنا يە بولسا دا، كوپتەگەن ەۋروپالىق ەل قارسىلاستاردان قورعانۋ ءۇشىن نەگىزىنەن ا ق ش- قا سەنەدى. بۇل پرينتسيپ ترانساتلانتيكالىق قاۋىپسىزدىكتىڭ نەگىزى.