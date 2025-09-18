فرانسيا پرەزيدەنتى جۇبايىن قورعاۋ ءۇشىن «عىلىمي دالەلدەر» ۇسىنباق
استانا. قازاقپارات - Politico باسىلىمىنىڭ حابارلاۋىنشا، فرانسيا پرەزيدەنتى ەممانۋەل ماكرون مەن ونىڭ جۇبايى بريجيت ماكرون ا ق ش- تاعى ۋلتراوڭشىل كوممەنتاتور ءارى جازۋشى كەنديس وۋەنسكە جالا جاپتى دەگەن ايىپپەن سوتقا جۇگىندى.
ەرلى-زايىپتىلار ءبىرىنشى حانىمعا قاتىستى «ترانسگەندەر» دەگەن مالىمدەمەنى «عىلىمي سيپاتتاعى» ساراپتامالىق قورىتىندىلار ارقىلى جوققا شىعارۋدى جوسپارلاپ وتىر.
كەنديس وۋەنس بىرنەشە رەت بريجيت ماكروندى جىنىسىن اۋىستىرعان ايەل دەپ ايىپتاپ كەلگەن. بۇعان جاۋاپ رەتىندە فرانسيانىڭ ءبىرىنشى جۇبى سوت ارقىلى وزدەرىنىڭ ابىرويى مەن شىندىعىن قورعاۋعا بەل بۋدى.
«ءبىز بريجيت ماكرونعا قاتىستى ايتىلعانداردىڭ بارلىعى جالعان ەكەنىن تولىق كولەمدە دالەلدەۋگە دايىنبىز»، - دەدى ماكروندار وتباسىنىڭ ادۆوكاتى توم كلەر شەتەلدىك ب ا ق- قا.
ونىڭ ايتۋىنشا، سوت پروتسەسىندە «عىلىمي نەگىزدەگى» ساراپشىلاردىڭ قورىتىندىلارى ۇسىنىلادى.
بريجيت ماكرون - ءۇش بالانىڭ اناسى. ول ەممانۋەل ماكرونمەن امەندەگى مەكتەپتە ساباق بەرگەن كەزدە تانىسقان. سول كەزدە بولاشاق پرەزيدەنت وقۋشى بولعان، ولاردىڭ جاس ايىرماسى 24 جىل.
فرانسيا پرەزيدەنتى تامىز ايىندا جۇبايىمەن بىرگە ك. وۋەنسكە قارسى سوتقا جۇگىنۋگە «مىندەتتى» ەكەنىن اتاپ ءوتىپ، بۇل «شىندىققا قۇرمەت كورسەتۋدىڭ جالعىز جولى» ەكەنىن ايتقان.
سونىمەن قاتار ول مۇنداي ارەكەت «سترەيزاند اسەرىن» تۋعىزۋى مۇمكىن ەكەنىن، ياعني ماسەلەگە نازاردى ودان سايىن ارتتىرۋ قاۋپىن جوققا شىعارمادى.
ادۆوكات توم كلەردىڭ ايتۋىنشا، سوت پروتسەسىندە پرەزيدەنت پەن ونىڭ جۇبايى دا كۋالىك بەرەدى.
«بۇل وتباسى ءۇشىن اتالعان پروتسەسس اسا اۋىر ءارى قولايسىز. الايدا، ولاردىڭ ايتىلعان ايىپتاۋلاردىڭ جالعان ەكەنىن اشىق الاڭدا دالەلدەۋگە قانشالىقتى سەنىمدى ەكەنىن كورسەتەدى»، - دەدى ول.
بۇعان دەيىن ماكرون زايىبى تۋرالى جالعان مالىمدەمە جاساعان ايەلدى سوتقا بەرگەنى حابارلانعان بولاتىن.